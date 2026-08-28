Doi bărbați, care nu purtau măști și care au fost filmați de camerele video ale muzeului, au cumpărat bilete de intrare și „au spart o vitrină din sticlă” cu un ciocan, înainte „să fugă cu bijuteria”, a precizat Poliția austriacă într-un comunicat publicat în noaptea de joi spre vineri, potrivit Agerpres.

Unul dintre cei doi bărbați era înarmat.

Muzeul de Arte Aplicate din Viena (MAK) a confirmat furtul, însă reprezentanții săi au declarat că nu pot „furniza în acest stadiu nicio informație privind ancheta în curs”.

Contactat de AFP în legătură cu valoarea bijuteriei furate și cu identitatea proprietarului acesteia, muzeul MAK nu a făcut deocamdată nicio precizare.

Colierul a fost evaluat la mai multe milioane de euro

Potrivit radioului public austriac, colierul a fost evaluat la mai multe milioane de euro de casa de licitații Sotheby's în 2015.

Bijuteria era prezentată pentru public în cadrul unei expoziții temporare, consacrată casei franceze Van Cleef & Arpels, înființată în 1906 în Place Vendome din Paris și specializată în bijuterii de lux.

Aproximativ 500 de piese sunt prezentate în această expoziție, începând din 10 iunie și până pe 27 septembrie, inclusiv peste 300 din colecția casei Van Cleef & Arpels și circa 200 din colecția muzeului MAK.

Bijuteria furată este un colier realizat special pentru fosta familie regală egipteană, fiind purtat de regina Nazli în 1939, în timpul căsătoriei fiicei sale Fawzia cu cel care urma să devină ultimul șah al Iranului, Mohammad Reza Pahlavi.

Colierul este prezentat pe site-ul casei Van Cleef & Arpels ca „o piesă monocromă legendară, reprezentând triumful bijuteriilor albe”.

„Era completat de o diademă, care relua aceleași ornamente semicirculare în jurul cărora se împletesc benzi din platină și diamante”, precizează același site.

Expoziția va rămâne închisă

Muzeul MAK a anunțat că expoziția va rămâne închisă până la noi dispoziții, însă un jurnalist de la AFP a putut să o viziteze vineri. Vitrina în care se afla bijuteria a fost opacizată, a constatat el.

Contactată de AFP, casa Van Cleef & Arpels nu a răspuns deocamdată solicitării de a face declarații pe această temă.

În urma mai multor jafuri spectaculoase comise în muzee din Franța, Guvernul de la Paris a recomandat la sfârșitul lunii iulie retragerea temporară a anumitor piese din vitrine până când acestea vor beneficia de o protecție consolidată.

Joi, în Spania, Tezaurul din Villena, o colecție de artefacte din aur, considerată una dintre cele mai prețioase comori din Epoca Bronzului din Europa, a fost furată aproape în integralitatea sa dintr-un muzeu din sud-estul țării.