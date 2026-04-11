Potrivit poliției, suspectul a aruncat un cocktail Molotov asupra casei lui Altman în jurul orei 4:00 dimineața, dând foc porții de la intrare.

Nimeni nu a fost rănit. Suspectul a fugit, iar descrierea sa a fost dată poliției.

O oră mai târziu, poliția a ajuns la sediul OpenAI, unde un bărbat ar fi amenințat că va incendia clădirea.

Poliția l-a identificat ca fiind aceeași persoană care a atacat casa lui Altman. Suspectul în vârstă de 20 de ani a fost reținut și așteaptă acuzațiile.

OpenAI a declarat că situația este sub control și că birourile sale nu sunt în pericol.

Compania a declarat că unitatea de incendiere a Departamentului de Poliție din San Francisco conduce ancheta. FBI a declarat că este la curent cu incidentul și cooperează cu poliția.