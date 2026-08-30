Omul nu putea ține doar pentru el așa minunăție, așa că a deschis porțile grădinii și pentru alți pasionați de trenuri.

Unii cultivă în grădină flori sau legume, alții plantează pomi fructiferi. Dar Zdeňek, un bărbat din Cehia, a preferat să construiască în curte o cale ferată. Pasiunea lui pentru trenuri a început în copilărie.

Zdeněk: ”Am început să construiesc machete... Apoi, după terminarea școlii, m-am calificat ca reparator de material rulant”.

Pe lângă șina de calea ferată, a construit în grădină gări și bariere. Ba chiar difuzează anunțuri printr-un sistem de sonorizare.

În centrul acestei rețele de căi ferate în miniatură se află un centru de comandă care coordonează totul.

Este însă prea mult pentru un singur om, așa că proprietarul este ajutat de prieteni și de alți pasionați de trenuri.

Unul dintre ei și-a început cariera aici, în grădină, iar acum este mecanic pe o locomotivă adevărată.

Jan Mikuláštík, mecanic trec: ”Pentru mine, trecerea la calea ferată adevărată a fost foarte ușoară datorită acestei experiențe. În mare, lucrurile sunt foarte asemănătoare. Bineînțeles, viteza e mai mică”.

Când Zdeňek a început să construiască această cale ferată, în urmă cu mai mulți ani, traseul avea 200 de metri lungime și, în afară de depou, o singură stație. Astăzi, linia ferată are o lungime de peste trei ori mai mare.

Zdeněk: ”Sunt kilometri întregi de cabluri, vreo 12 macazuri și 15 semnale, iar totul este controlat de sistemul din centrul de comandă”.

Copii și adulți deopotrivă se pot plimba cu trenulețele.

Bărbat: ”Probabil că nu aș construi-o de unul singur, dar dacă aș avea o grădină atât de mare, atunci cu siguranță mi-aș dori așa ceva."