Primii vizitatori au degustat vinuri din toate zonele țării și în au stat la povești, la un pahar. Au avut de ales dintre aproape 800 de sortimente.

În jurul meselor, grupuri de prieteni râd, povestesc și se bucură de timpul petrecut împreună.

Lumina felinarelor și muzica în surdină au compus atmosfera ideală, completată de râsete, de ciocnitul paharelor și... dezbateri.

Cei care nu au mai găsit loc la masă s-au așezat pe iarbă.

Cramele au făcut deja o listă a sortimentelor preferate.

Mădălina Paliciuc, reprezentat cramă: ”A mers foarte bine rose ul pentru că e un soi aromat”.

Anca Țegorean, reprezentant cramă: ”Vedeta serii este un Proseco, să-l putem bea vara și rece”.

Vinul nu a fost singurul răsfăț al serii. În mijlocul festivalului, bucătarul-șef Adrian Rus a pregătit un preparat portughez: fasole cu caracatiță.

Adrian Rus, bucătar şef: ”Și adăugăm și fructe de mare ca să fie mai exotic, lumea asociază aşa fasolea cu ciolanul şi am zis ok în loc de ciolan punem caracatiță”.

Festivalul de vin a ajuns la ediția cu numărul 8, iar organizatorii estimează peste 60.000 de participanți până la final.

Codruța Kali, Organizator: ”Sunt undeva peste 50 de crame, peste 700 800 de etichete de vin prezente la standuri. Am pus înapoi în scenă și showurile de live cooking”.

Astăzi este ultima zi de festival, în Parcul Central din Cluj.