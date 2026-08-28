În plus, aceasta acumulase 202 zile și 16 ore de închisoare alternativă. Pentru că nu a putut achita suma datorată, persoana a fost arestată și transportată la un centru de detenție al poliției, scrie Heute.

Controale în tot orașul, cu sute de sancțiuni

Acțiunea a făcut parte dintr-o campanie țintită a Departamentului de Trafic al Poliției din Viena. Pe 27 august, patrulele de bicicliști au verificat în special utilizatorii de trotinete electrice și biciclete.

În urma controalelor, polițiștii au aplicat 136 de amenzi pe loc și au întocmit 46 de sesizări pentru încălcări ale regulilor de circulație.

O atenție deosebită a fost acordată trotinetelor electrice modificate tehnic. În timpul verificărilor, polițiștii au descoperit vehicule care puteau atinge viteze mult peste limitele legale.

Cele mai mari viteze înregistrate au fost de 79, 66, 63, 49, 48, 42 și 39 km/h.

În cazul trotinetelor modificate, polițiștii au întocmit documentele necesare pentru aplicarea sancțiunilor administrative.

Șoferii de trotinete și bicicliștii, vizați de noi controale

Polițiștii au constatat și alte abateri în trafic. Printre acestea s-au numărat trecerea pe roșu, folosirea telefonului mobil în timpul deplasării și circulația pe trotuare sau în zonele destinate pietonilor.

Poliția din Viena a anunțat că verificările vor continua, iar utilizatorii trotinetelor electrice și bicicletelor vor rămâne în atenția patrulelor, în special în ceea ce privește respectarea regulilor de circulație.