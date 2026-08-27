Cei doi bărbați, în vârstă de 19 și 28 de ani, ar fi agresat-o pe femeia de 38 de ani în primele ore ale zilei de marți, într-un hotel din zona Laganas, pe insula Zakynthos, scrie Daily Mail.

După incident, cei doi au fost duși în fața Parchetului din Zakynthos. Potrivit publicației Imerazante, o înregistrare video „confirmă susținerile femeii britanice”, cazul fiind descris drept unul „foarte grav”.

Poliția, acuzată că nu intervine suficient în cazurile de viol

La începutul acestei luni, poliția de pe insula cunoscută pentru viața de noapte a fost nevoită să respingă acuzațiile potrivit cărora nu ar investiga cazurile de viol în care sunt victime turiști, după ce sindicatul angajaților din spitale a acuzat autoritățile de o aplicare prea laxă a legii.

Poliția a precizat că, în ultimele trei luni, turiștii au raportat doar trei cazuri de viol.

În schimb, Michalis Giannakos, președintele sindicatului angajaților din spitale POEDIN, a susținut că unitățile medicale s-au confruntat cu o creștere semnificativă a numărului de turiști agresați, ceea ce a dus la o încărcare mare a personalului.

Potrivit acestuia, cadrele medicale au avut de gestionat opt cazuri de viol într-o perioadă de trei săptămâni.

Giannakos a declarat presei locale că poliția a fost informată după ce femeile au fost consultate de cadre medicale, însă nu au fost deschise anchete, deoarece victimele nu au depus plângeri oficiale și nu au vrut să dezvăluie identitatea agresorilor.

Poliția a răspuns: „Suntem dedicați investigării fiecărei sesizări, protejării victimelor și informării corecte a opiniei publice, exclusiv pe baza datelor oficiale și confirmate”.

Două britanice au acuzat un angajat din turism de viol

Tot la începutul acestei luni, poliția a deschis o anchetă după ce două femei britanice au susținut că au fost violate de un angajat din industria turismului pe insula Zakynthos.

Cele două femei, ambele în vârstă de 18 ani, le-au spus polițiștilor că l-au întâlnit pe bărbat în timpul unei excursii în Zakynthos. Ulterior, ele au mers la spital pentru tratament și investigații medicale în urma presupusului atac.

Tinerele și-au sunat și familiile pentru a le povesti ce s-a întâmplat. După ce a aflat despre presupusul atac, mama uneia dintre ele a mers în Grecia și l-a găsit pe bărbat la locul de muncă.

Situația a degenerat rapid, iar femeia l-a atacat pe suspect, fiind nevoie de intervenția poliției.

Ancheta în acest caz este în desfășurare.