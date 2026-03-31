Și nu e singurul susținător al invaziei ruse în Ucraina care arată că Moscova are probleme în Ucraina.

Unul dintre cei mai apreciați susținători ai invadării Ucrainei de către Rusia, Iuri Podoliaka, a afirmat că forțele ucrainene au o eficiență în luptă superioară armatei ruse și că o ofensivă de primăvară care ar viza regiunile estice și sudice ale Ucrainei ar putea eșua, cu prețul unor pierderi mari pentru Kremlin, scrie luni Kiev Post.

„Încetul cu încetul, avantajul se îndreaptă către dușmanii noștri. Acolo lucrează oameni foarte experimentați. Sunt specialiști înalt calificați. Ei știu cum funcționează lucrurile și lucrează pentru a profita de superioritatea tehnică pe care o au. Din păcate, le iese. Știu că (telespectatorilor ruși) li se pare că noi avem mai multă forță și mai multe resurse, dar inamicul contraatacă și izbândește”, a spus bloggerul.

