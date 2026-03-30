Potrivit acestuia, una dintre companiile private din regiunea Harkov a pus deja în funcțiune propriul grup de apărare antiaeriană și a doborât cu succes mai multe drone rusești.

În prezent, formarea unor noi grupuri de apărare antiaeriană are loc în alte 13 întreprinderi, a precizat Fedorov.

O parte dintre acestea îndeplinesc deja misiuni de luptă, iar altele sunt în faza de instruire.

Ideea de a crea sisteme private de apărare antiaeriană în Ucraina a fost discutată pentru prima dată în 2023-2024, ca măsură de protecție a marilor companii împotriva atacurilor tot mai frecvente cu drone rusești.

La finalul anului 2025, aceasta a fost aprobată oficial de autorități.

În cadrul programului, marile companii își instruiesc angajații pe cont propriu și achiziționează echipamente pentru propriile unități de apărare antiaeriană, precum sisteme de război electronic și mijloace anti-dronă. Aceste sisteme protejează în primul rând companiile respective, fiind integrate în sistemul unitar de comandă al Forțelor Aeriene ucrainene și operând sub control militar.