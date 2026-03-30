„Acest subiect nu se află pe ordinea de zi", a afirmat laconic purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, în conferinţa sa de presă zilnică, informează EFE.

Reprezentantul Kremlinului a comentat astfel declaraţiile şefului statului finlandez, potrivit căruia armata rusă pierde până la 30.000 de soldaţi pe lună, un număr pe care Rusia nu este în măsură să-l înlocuiască.

Această situaţie, potrivit lui Stubb, ar putea obliga Rusia să anunţe o nouă mobilizare, ceea ce va duce la o creştere a nemulţumirii sociale.

Unii analişti consideră că încetinirea vitezei internetului şi posibila blocare a reţelei Telegram reprezintă etape premergătoare mobilizării rezerviştilor.

Autorităţile ruse încearcă să evite cu orice preţ o nouă măsură de acest gen după nemulţumirea profundă provocată de mobilizarea parţială a rezerviştilor din septembrie 2022, care a provocat exodul în străinătate a sute de mii de bărbaţi cu vârsta de încorporare.

Preşedintele rus Vladimir Putin nu a renunţat la obiectivul său de a ocupa întregul Donbas (estul Ucrainei) cu forţa, chiar dacă, potrivit unor surse independente.