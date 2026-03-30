Anul trecut, guvernul ucrainean a autorizat companiile de energie, comunicaţii şi transport să cumpere şi să folosească echipament de apărare antiaeriană pentru a spori eficienţa în combaterea atacurile aeriene efectuate de forţele ruse.

''Până acum, câteva drone inamice au fost doborâte în regiunea Harkov, printre care modelele Shahed şi Zala'', a afirmat ministrul Apărării ucrainean Mihailo Fedorov pe Telegram. El a adăugat că unităţile se află în diferite stadii ale pregătirii, unele efectuând misiuni de luptă, iar altele fiind încă în etapa de instruire. Oficialitatea ucraineană nu a precizat numele companiilor ce participă la acest program.

''Aceasta este o soluţie la nivel sistemic ce permite expansiunea rapidă a capacităţilor de apărare antiaeriană fără a plasa o povară suplimentară asupra unităţilor de pe linia frontului'', a menţionat ministrul ucrainean.

Rusia foloseşte activ drone de luptă pentru a ataca obiective energetice şi industriale din Ucraina, lansând sute de drone în fiecare zi, majoritatea dintre ele fiind interceptate de forţele de apărare antiaeriană ucrainene.

Potrivit armatei ucrainene, Rusia a lansat 164 de drone către Ucraina duminică noaptea, dintre care 150 au fost interceptate.