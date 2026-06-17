Fiecare modul avea 12 metri lungime, 3 metri înălțime și 2,4 metri lățime, cu dimensiuni apropiate de cele ale unui container, înainte de a fi ridicat și montat în structură, scrie Daily Galaxy.

În doar cinci zile, proiectul a fost finalizat. China Daily a relatat că firma a construit ansamblul rezidențial de 14.000 de metri pătrați între 7 și 11 ianuarie 2024, folosind un sistem modular care mută mare parte din procesul de construcție din șantier în fabrică.

Proiectul a atras atenția la nivel internațional pentru viteza de execuție și pentru faptul că transformă ridicarea unui bloc turn într-un proces de asamblare industrială. Potrivit Modular Building Institute, turnul Jindu reprezintă a 16-a generație a conceptului Holon dezvoltat de Broad, un sistem aflat în dezvoltare de aproape 15 ani.

Construcție ca pe linia de producție

Modelul Broad începe înainte ca modulele să ajungă pe șantier. În loc ca structura să fie ridicată etaj cu etaj la fața locului, compania produce în fabrică unități de apartamente complet pregătite, inclusiv instalații electrice, conducte și alte sisteme integrate.

Odată ajunse pe șantier, modulele din oțel inoxidabil sunt suprapuse și fixate între ele. Jeremy Zimman, director de marketing pentru sistemele Holon ale Broad USA, a explicat că nu mai este nevoie de sudură la fața locului: macaralele le așază, muncitorii le prind mecanic, iar conexiunile la utilități se fac ulterior.

China Daily arată că, după montaj, clădirea poate fi conectată rapid la electricitate și apă. Imobilul include scări, patru lifturi și opt apartamente de 68 mp pe fiecare etaj, potrivit lui Zhang Yanwei, manager Broad Group Holon Jianan Co.

Apartamentele sunt livrate complet echipate, nu doar ca spații goale. Sistemul este gândit „la cheie” și include climatizare, ventilație și rezervoare de apă, însă electrocasnicele precum frigiderul sau mașina de spălat nu sunt incluse.

Clădirea este construită din module de oțel inoxidabil, o alternativă la beton. Compania a fost fondată după cutremurul din 2008 din China, care a scos la iveală vulnerabilitatea construcțiilor din beton, și a trecut ulterior la soluții din oțel.

Oțelul inoxidabil este ales pentru rezistența la coroziune și flexibilitate, adică se poate deforma fără să se rupă brusc, ceea ce crește siguranța și durabilitatea structurii.