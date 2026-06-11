Cazul a ajuns ulterior în atenția autorităților și a generat dezbateri ample în mediul online despre riscurile pieței imobiliare „gri” din China.

Bărbatul, pe nume Shen, a cumpărat în 2013 un apartament într-un complex rezidențial aflat într-un sat de lângă orașul Xi’an.

Locuința avea 90 de metri pătrați și fusese achiziționată la etajul 34, la un preț de 2.646 yuani pe metru pătrat (aproximativ 400 de dolari SUA), adică aproximativ o treime din prețul pieței.

Motivul: complexul avea drepturi de proprietate limitate, o formă de locuire neoficială, asociată proiectelor dezvoltate pe terenuri rurale colective.

Locuințe ieftine, dar fără protecție legală

Așa-numitele apartamente cu drepturi de proprietate limitate fac parte dintr-o zonă imobiliară neclară juridic din China. Aceste proiecte sunt construite adesea pe terenuri rurale neutilizate în procesul de urbanizare, fără aprobările complete ale autorităților.

Deși sunt mai accesibile ca preț, locuințele nu pot fi revândute legal și nu beneficiază de protecție juridică deplină, ceea ce implică riscuri majore pentru cumpărători.

În 2013, Shen a plătit un avans de 117.700 yuani (aproximativ 17.400 dolari SUA) dezvoltatorului. Acestuia i s-a promis că documentele de autorizare vor fi finalizate ulterior, deși în realitate astfel de proiecte nu pot obține toate certificatele legale necesare.

Contractul prevedea livrarea apartamentului în 2015, însă construcția nu fusese finalizată la termen.

În 2017, dezvoltatorul a anunțat că imobilul este finalizat și i-a solicitat lui Shen plata restului sumei. Acesta a refuzat până la primirea cheilor. La scurt timp, a aflat că blocul nu avea 34 de etaje, ci doar 32.

Inițial i s-a oferit un apartament la etajul 32, însă tranzacția a eșuat, iar locuința a fost ulterior vândută altcuiva.

Shen a cerut returnarea banilor, însă dezvoltatorul a invocat lipsa fondurilor și a făcut plăți parțiale în 2020 și 2022, după care a încetat orice comunicare. Deși autoritățile au dispus prin arbitraj restituirea sumelor restante și a dobânzilor, iar instanța a impus restricții împotriva dezvoltatorului, recuperarea banilor a rămas blocată din lipsă de active înregistrate pe numele acestuia.

Cazul a stârnit reacții ample în China, unde utilizatorii au discutat riscurile apartamentelor cu drepturi de proprietate limitate.