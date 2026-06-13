China susține că a dat peste un „nou tip” de spionaj. Ce fel de echipamente ar fi găsit pe broaște țestoase și pești

Stiri externe
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Shutterstock

China a anunţat vineri că serviciile de informaţii străine folosesc broaşte ţestoase şi peşti echipaţi cu senzori de spionaj pentru a colecta în secret date sensibile în apele sale, cu scopul de a crea hărţi subacvatice, relatează AFP.

autor
Stirileprotv

Într-un articol intitulat „Sub albastrul profund al mării, curenţii subacvatici se agită”, Ministerul Securităţii de Stat a scris pe reţelele sale sociale că agenţii străini folosesc „noi tipuri de echipamente de spionaj” pentru a fura date marine sensibile.

„Animale marine de dimensiuni relativ mari, echipate cu senzori, au fost descoperite în anumite ape chineze”, a declarat ministerul, într-o postare intitulată „Broaşte ţestoase spioane, peşti spioni”.

Creaturile au fost observate „înotând într-o zonă precisă, colectând date sensibile despre mediul marin, precum temperatura apei, salinitatea şi curenţii oceanici, apoi transmiţându-le în străinătate prin satelit”, a indicat acesta.

Potrivit ministerului, grupurile străine au folosit, de asemenea, balize echipate cu senzori de înaltă precizie şi dispozitive instalate pe cargouri capabile să înregistreze „dinamica portuară” în timp real, a adăugat ministerul chinez, fără a menţiona vreo agenţie în mod specific.

Datele colectate ar servi la realizarea unor „hărţi subacvatice” care să permită „identificarea punctelor slabe ale apărării costiere chineze, ceea ce constituie o ameninţare gravă la adresa securităţii naţionale a Chinei”, avertizează în continuare ministerul.

Acesta a insistat ca echipamentele provenite din străinătate să fie supuse unor controale de securitate riguroase şi a invitat pescarii să semnaleze orice baliză sau dispozitiv suspect observat pe mare.

Beijingul şi guvernele occidentale se acuză reciproc de mult timp de spionaj, o infracţiune pedepsită cu moartea în China.

Anul trecut, Beijingul a avertizat funcţionarii care lucrează pentru guvernul chinez în privinţa „capcanelor cu miere”, practică ce constă în utilizarea relaţiilor amoroase sau sexuale în scopuri precum spionajul, după un caz care a implicat un funcţionar public.

Luna aceasta, alianţa agenţiilor de securitate „Five Eyes”, care include serviciile de informaţii din Australia, Noua Zeelandă, Canada, Regatul Unit şi Statele Unite, a declarat că spionii chinezi se dau drept angajatori online pentru a obţine informaţii sensibile.

Etichete: China, spionaj, broaste testoase, pesti,

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