Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au convenit să mențină dreptul pasagerilor la bagaj de cabină gratuit și la despăgubiri financiare pentru zborurile întârziate, după mai bine de un deceniu de negocieri.

Potrivit noilor reguli, pasagerii vor continua să beneficieze de bagaj de cabină gratuit și vor avea dreptul la compensații dacă zborul întârzie cel puțin trei ore – o cerință susținută ferm de Parlamentul European și contestată de mai multe state membre, scrie Euronews.

„Taxele care trebuie plătite sunt aceleași pe care companiile aeriene le cunosc de aproape 20 de ani. Este o situație care oferă predictibilitate”, a declarat un diplomat european de rang înalt după încheierea acordului.

Ce compensații primesc călătorii

În prezent, pasagerii din UE au dreptul la compensații cuprinse între 250 și 600 de euro dacă un zbor este anulat sau întârzie mai mult de trei ore. Noul text clarifică faptul că operatorii aerieni vor plăti 300 de euro pentru zborurile de peste 3.500 de kilometri și 600 de euro dacă întârzierea depășește patru ore sau dacă zborul este anulat.

Noile reguli pun capăt și taxelor pentru bagajul de cabină, o practică frecventă în cazul companiilor low-cost precum Ryanair sau EasyJet. Pasagerii vor avea dreptul să transporte gratuit un obiect personal cu dimensiunile de maximum 40 x 30 x 15 cm și un bagaj mic de mână, precum o geantă sau un rucsac.

La insistențele Parlamentului European, transparența prețurilor și comparabilitatea ofertelor au fost sporite. Companiile aeriene, intermediarii și platformele de căutare vor fi obligate să afișeze încă de la începutul procesului de rezervare prețul total al biletului, inclusiv bagajul de cabină.

Negociatorii europeni au convenit că operatorii aerieni vor putea oferi bilete mai ieftine pasagerilor care aleg voluntar să călătorească fără bagaj de mână.

Odată cu intrarea în vigoare a noii legislații, în 2027, companiile aeriene vor trebui să includă în prețul standard al biletului atât un obiect personal mic, cât și un bagaj de cabină de dimensiuni mai mari.

Măsura ar putea duce la scumpiri

Această schimbare ar putea duce la creșterea prețurilor inițiale ale biletelor, în special în cazul transportatorilor low-cost, care percep în prezent taxe suplimentare pentru bagajele plasate în compartimentele de deasupra scaunelor. Totuși, pasagerii care aleg să călătorească fără bagaj vor putea beneficia de tarife reduse.

Organizațiile pentru protecția consumatorilor au susținut că taxarea bagajelor de cabină este ilegală și că pasagerii trebuie să aibă dreptul de a solicita despăgubiri pentru întârzieri.

În ultimele luni însă, unele companii aeriene au introdus sau majorat taxele pentru bagajele de cabină, invocând pierderi financiare cauzate de creșterea prețului combustibilului pentru avioane, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Acordul a fost aprobat de ambasadorii statelor membre și de președinția cipriotă a Consiliului UE. Parlamentul European urmează să transmită confirmarea finală, iar procedura legislativă va fi închisă oficial.

Noile reguli vor intra în vigoare în 2027.

Negocierile au durat peste un deceniu

Revizuirea regulamentului european privind protecția pasagerilor a început în 2013.

În anii care au urmat, eurodeputații au insistat pentru extinderea drepturilor privind bagajele și pentru introducerea unor garanții suplimentare pentru pasageri în cazul falimentului companiilor aeriene. Unele state membre și industria aviatică s-au opus însă acestor măsuri.

Europarlamentarul lituanian Virginijus Sinkevičius a amintit că legislația adoptată în 2004 nu mai corespunde realității actuale, în care traficul aerian a crescut spectaculos.

„Ryanair transporta aproximativ 23 de milioane de pasageri pe an. În 2024 a transportat peste 183 de milioane – aproape de opt ori mai mult. Wizz Air nici nu exista atunci. EasyJet era un operator de nișă. Astăzi, companiile low-cost domină aviația europeană și și-au construit modelul de afaceri pe separarea serviciilor care înainte erau incluse în preț și taxarea lor individuală”, a explicat acesta.

Un diplomat european a declarat că „vechile reguli nu mai răspundeau așteptărilor”, iar actualizarea legislației devenise „o necesitate”.

În negocierile anterioare, unele state membre au încercat să crească pragul pentru acordarea compensațiilor de la trei la patru ore, în timp ce Germania, Portugalia, Slovenia și Spania s-au opus modificării.

Companiile aeriene au cerut chiar ca dreptul la despăgubiri să apară doar după cinci ore de întârziere, argumentând că multe întârzieri sunt cauzate de probleme operaționale sau tehnice care nu țin direct de ele.

Operatorii au susținut că noile obligații le-ar afecta competitivitatea și că întârzierile sunt adesea generate de infrastructura aeroportuară. În cele din urmă, Parlamentul European și-a impus poziția, iar pragul de trei ore a fost păstrat.

Ourania Georgoutsakou, director general al asociației Airlines for Europe (A4E), a declarat că, după încheierea acestui acord, atenția ar trebui să se îndrepte către tranziția ecologică a aviației și eliminarea ineficiențelor din spațiul aerian european.

Ea a cerut utilizarea fondurilor provenite din sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii pentru achiziția de combustibili sustenabili pentru aviație, finanțarea tehnologiilor curate, angajarea mai multor controlori de trafic aerian și măsuri care să reducă dezavantajele competitive ale companiilor aeriene europene față de rivalii lor globali.