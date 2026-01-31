”Nu vă implor. Vă cer să acţionaţi cu un minimum de curaj”, a cerut acest Batman în faţa consilierilor municipali din Santa Clara, în California, potrivit News.ro, care citează AFP.

Bărbatul deghizat în costumul gri cu negru le-a cerut autorităţilor să ia măsuri concrete cu scopul de a împiedica orice cooperare cu poliţia americană a imigraţiei ICE înainte de Super Bowl.

Oraşul californian urmează să găzduiască finala Campionatului de Fotbal American la 8 februarie.

”Serios, aţi avut luni de zile să vă pregătiţi de acest eveniment. Nu-mi pasă deloc de maniere. Oameni mor zilnic în stradă în această ţară, pentru că noi lăsăm Guvernul federal să ne calce în picioare”, a denunţat ”Batman”, care purta celebra mască neagră de liliac.

El a făcut aceste declaraţii într-o şedinţă publică.

El le-a cerut vehement aleşilor locali să pună în scris măsuri în vederea împiedicării agenţilor locali să coopereze cu ICE, afla în centrul criticilor în urma uciderii a doi amenricani la Minneapolis, în Minesota.

Bărbatul le-a cerut reprezentanţilor oraşului ”să se asigure că ei (agenţii ICE) nu pot folosi resursele oraşului” sau că nu vor avea acces la datele rezidenţilor oraşului Santa Clara.

”Faceţi ceva”, a tunat el, după care s-a întors, cu capa neagră fluturând, la locul său şi s-a aşezat.

