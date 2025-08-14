Un bărbat din Tanzania a mers la spital cu dureri în piept, iar medicii i-au dat o veste șocantă în urma unei radiografii

Medicii unui spital din Tanzania au rămas șocați când au descoperit că un bărbat a trăit timp de opt ani cu un cuțit înfipt în piept, după ce s-a plâns de dureri la nivelul mameloanelor, scrie The Sun.

Bărbatul în vârstă de 44 de ani a ajuns la spital, reclamând scurgeri cu aspect purulent sub mamelonul drept. Medicii au fost inițial nedumeriți, deoarece pacientul nu prezenta alte simptome alarmante.

Numele pacientului nu a fost dezvăluit, însă el nu acuza dureri în piept, dificultăți de respirație, tuse sau febră, iar semnele vitale erau perfect normale.

Răspunsul a venit abia după ce bărbatul le-a povestit despre un incident petrecut în urmă cu aproape un deceniu. Acesta a relatat că, în urma unei altercații violente, a fost tăiat pe față, spate, piept și abdomen, dar a primit tratament medical la vremea respectivă.

De atunci, viața lui a decurs fără alte evenimente notabile, până când a observat scurgerile purulente.

Imaginile radiologice au relevat cauza neașteptată: o lamă mare de cuțit, înfiptă adânc în piept. Medicii au observat că lama a pătruns prin omoplatul drept, ocolind miraculos organele vitale.

Într-o intervenție chirurgicală, cuțitul a fost extras, iar puroiul format din cauza țesutului necrozat a fost drenat.

Bărbatul a petrecut 24 de ore în terapie intensivă, fiind apoi transferat pe secția generală, unde a rămas sub supraveghere timp de 10 zile.

Pacientul, tratat la Spitalul Național Muhimbili din Tanzania, s-a recuperat bine, iar controalele ulterioare nu au evidențiat complicații.

