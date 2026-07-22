Conform acestor surse, se estimează că acordul va fi făcut public încă de miercuri, 22 iulie.

De asemenea, se preconizează că acordul va avea o durată de 30 de ani și că va implica și firme americane în dezvoltarea programului. Acordul ar putea permite construirea unei instalații de îmbogățire a uraniului în Arabia Saudită, în urma unui studiu comun realizat de SUA și Arabia Saudită.

Însă acordul, care urmează să fie supus spre analiză Congresului SUA, s-ar putea confrunta cu rezistență din partea unor parlamentari care se tem că sprijinirea saudiților în îndeplinirea dorinței lor de a-și îmbogăți propriul uraniu ar deschide noi runde de proliferare nucleară și concurență.

Arabia Saudită este stat membru al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, o agenție cu sediul la Viena, care promovează activitățile nucleare în scopuri pașnice, dar care inspectează totodată țările pentru a se asigura că acestea nu dețin programe clandestine de arme atomice.

Totuși, nu se preconizează ca acordul să includă Protocolul adițional al AIEA, care ar permite o monitorizare, inspecții și verificări mai ample, potrivit uneia dintre surse.

Anunțul vine în plin război împotriva Iranului declanșat de SUA și Israel, în parte pentru a anihila capacitatea Teheranului de a dezvolta o armă nucleară. Iranul a susținut în mod constant că programul său de îmbogățire a uraniului are scopuri pașnice.

Casa Albă și oficialii sauditi de la Riad nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii cu privire la această decizie, care a fost relatată pentru prima dată de The Wall Street Journal.

Atât Trump, cât și fostul președinte Joe Biden au încercat să încheie un acord nuclear cu regatul pentru a folosi tehnologia americană.

Însă experții în neproliferare avertizează că orice centrifugă în funcțiune în Arabia Saudită ar putea deschide calea către un posibil program de înarmare pentru regatul arab, lucru pe care liderul său de facto, prințul moștenitor Mohammed bin Salman, a sugerat că l-ar putea urmări în cazul în care Teheranul ar obține o bombă atomică.

Secretarul pentru Energie, Chris Wright, s-a deplasat în Arabia Saudită anul trecut, cu puțin timp înainte ca Trump să viziteze regatul, și a discutat cu omologul său saudit despre dezvoltarea industriei energetice nucleare comerciale a regatului.

Arabia Saudită și Pakistanul, țară care deține deja arme nucleare, au semnat și un pact de apărare reciprocă după ce Israelul a lansat un atac asupra Qatarului, având ca țintă oficiali ai mișcării Hamas.

Ministrul apărării din Pakistan a declarat apoi că programul nuclear al țării sale „va fi pus la dispoziția” Arabiei Saudite, dacă va fi necesar, lucru considerat un avertisment adresat Israelului, considerat de mult timp singurul stat din Orientul Mijlociu care deține arme nucleare.

Îmbogățirea uraniului nu reprezintă automat o armă nucleară

Îmbogățirea uraniului nu reprezintă o cale automată către o armă nucleară. O țară trebuie să stăpânească și alte etape.

Dar aceasta deschide ușa către transformarea uraniului îmbogățit într-o armă, ceea ce a alimentat îngrijorările Occidentului cu privire la programul Iranului.

Emiratele Arabe Unite, vecine cu Arabia Saudită, au semnat cu SUA așa-numitul „acord 123” pentru construirea centralei nucleare Barakah cu ajutorul Coreei de Sud. Însă EAU au făcut acest lucru fără a urmări îmbogățirea uraniului, un aspect pe care experții în neproliferare l-au prezentat drept „standardul de aur” pentru țările care doresc să dispună de energie nucleară.