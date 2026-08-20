Parchetul a anunțat miercuri că bărbatul, identificat doar după numele de familie, Abarca, care lucra ca administrator al azilului de bătrâni, ar fi încasat în total circa 800.000 de dolari din pensia americancei de-a lungul celor 20 de ani. Acum se confruntă cu acuzații de falsificare de documente, uz de fals și fraudă, potrivit Agerpres.

Autoritățile au percheziționat domiciliul suspectului în căutare de probe, iar o instanță a dispus măsuri asigurătorii, între care obligativitatea ca suspectul să se prezinte periodic la tribunal, menținerea unei adrese fixe și interdicția de a părăsi Costa Rica.

Potrivit anchetei, suspectul administra un azil de bătrâni situat în La Uruca, în provincia San Jose. O cetățeană americană identificată drept Collins s-a mutat în azil în 1999 și a rămas acolo până în 2005, când a murit la vârsta de 78 de ani.

„Acuzarea susține că, după moartea femeii, acuzatul a aranjat înmormântarea acesteia într-un cimitir din Cartago (estul Costa Rica) și că, în 2006, a depus documente false la Sistemul de Pensii al Profesorilor din Statul California (CalSTRS), sistemul de pensii pentru educatori din acel stat, pentru a fi recunoscut în calitate de reprezentant legal al lui Collins și astfel a avea acces la pensia acesteia”, a informat parchetul.

Suspectul ar fi obținut un card bancar care i-a permis să încaseze cel puțin 800.000 de dolari între 2006 și 2026.

„Situația a fost descoperită după ce CalSTRS a depus eforturi pentru a verifica dacă Collins mai era în viață și, prin intermediul Ambasadei SUA din Costa Rica, a reușit să confirme decesul ei”, a adăugat parchetul.