Un bărbat a lovit intenționat mai mulți pietoni, strigând „Allah Akbar”, în Franța. A încercat să dea foc mașinii

05-11-2025 | 13:31
Un bărbat de 35 de ani ar fi lovit intenționat mai mulți pietoni strigând „Allah Akbar!”, a Saint-Pierre-d'Oléron, pe insula Charente-Maritime, în vestul Franţei. 

Lorena Mihăilă

Dintre cele zece persoane lovite, patru se află în stare gravă. scrie Le Figaro.

Şoferul, cunoscut pentru fapte de drept comun, a încercat să-şi incendieze maşina înainte de a fi arestat.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei locale 8:45, când „au fost constatate mai multe accidente rutiere” pe o şosea între Dolus-d'Oléron şi Saint-Pierre-d'Oléron, a indicat jandarmeria, care a precizat că acestea implică „un singur suspect într-un vehicul”.

Mai mulţi pietoni şi un ciclist au fost loviţi de maşină. În total, zece persoane au fost rănite, patru dintre ele fiind în stare gravă.

Motivul atacului, necunoscut

Aproape 50 de pompieri sunt angajaţi în prezent pentru a se ocupa de victime.

Procurorul din La Rochelle, Arnaud Laraize, a subliniat că acţiunea suspectului a fost „voluntară”.

„În momentul arestării, el a strigat Allah Akbar. Cu toate acestea, motivul nu este confirmat şi ancheta va trebui să îl determine”, a spus magistratul.

O anchetă pentru tentativă de omor a fost deschisă şi încredinţată secţiei de cercetări din Poitiers şi brigăzilor de investigaţii din Rochefort şi La Rochelle.

Parchetul naţional antiterorist nu se ocupă de caz în această etapă.

Butelii de gaz în mașina suspectului

Potrivit unei surse citate de Le Figaro, în portbagajul maşinii sale ar fi fost găsite butelii de gaz. Procurorul din La Rochelle a spus că această informaţie este în curs de verificare. El a precizat că suspectul „a încercat să-şi incendieze maşina” înainte de a fi arestat de jandarmi.

Conform informaţiilor Le Figaro, este vorba de un bărbat de 35 de ani, rezident în La Cotinière, un mic sat de pescari situat la 4 kilometri de Saint-Pierre-d'Oléron. El figurează în datele poliţiei pentru infracţiuni de drept comun, în special pentru comportament neadecvat şi consum de droguri şi alcool.

John Malkovich, interviu pentru Știrile ProTV după lansarea filmului „Cravata Galbenă”. Cum l-a descoperit pe Celibidache

Sursa: News.ro

