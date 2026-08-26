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În localitatea Pomas, din sud-vestul Franței, echipele de salvare continuă operațiunile printre ruine. În câteva minute, uriașa tornadă a făcut prăpăd. 39 de oameni au fost răniți, între care doi sunt în stare critică. Aproape 300 de clădiri din satul cu o mie de suflete au fost avariate.

Filmările făcute de localnici au surprins vârtejul uriaș în timp ce se apropia de sat. În câteva clipe, acoperișurile au fost smulse, copacii - doborâți, iar bucăți din clădiri, aruncate în toate direcțiile.

Localnic: „Copacii cădeau și geamurile se spărgeau peste tot. Mașina mea a fost ridicată la aproximativ trei metri deasupra solului. A fost ceva incredibil. Ne-am ascuns în baie, pentru că era singura încăpere fără ferestre. Iar când totul s-a terminat, am ieșit afară și am văzut pagubele”.

O femeie a fost surprinsă de vârtejul distrugător pe șosea, cu fiul în mașină.

Femeie: „Am încercat să duc mașina, cu copilul meu înăuntru, într-un loc sigur cât de repede am putut. Copilul se ascundea sub volan, între picioarele mele, iar eu am încercat să-l protejez cât am putut de bine. Chiar am crezut că voi muri. Copilul țipa, iar pietrele zburau în toate direcțiile. A fost apocaliptic”.

Peste 120 de pompieri au intervenit în zonele afectate. Echipaje suplimentare din departamentele învecinate au fost trimise in ajutor.

Vijeliile au lovit aproape tot sudul Franței și au provocat pene de curent și perturbări majore în transport. S-au înregistrat întârzieri și anulări ale zborurilor pe aeroporturile din Bordeaux, Marsilia, Nisa, Toulouse și în cel din nordul Parisului. Vântul puternic a provocat prăbușirea unei schele uriașe dintr-un port.

Furtuni violente au răvășit și nord-estul Spaniei. O ploaie cu grindină a inundat străzile din orașul Tarragona, iar autoritățile le-au cerut oamenilor să evite deplasările.

Potopul a dat peste cap și Turul Spaniei.

Etapa a treia a fost oprită și, în cele din urmă, anulată, după ce urgia i-a forțat pe cicliști să se adăpostească la mai puțin de 20 de kilometri de sosire.