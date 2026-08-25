În total, 68 de incidente au fost confirmate de Organizația Maritimă Internațională (OMI) în Golf, în Golful Oman și în Marea Arabiei, în medie unu la fiecare două zile și jumătate, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Cel puțin 20 de marinari și lucrători portuari și-au pierdut viața în aceste incidente, 35 au fost răniți și unul este dat dispărut, potrivit acestei agenții a Națiunilor Unite.

Aproximativ jumătate din aceste incidente au implicat tancuri petroliere, 20% nave portcontainer și 15% vrachere.

Agenția maritimă britanică UKMTO a clasificat 47 dintre aceste incidente ca fiind atacuri.

Navele sub pavilion liberian au fost cele mai afectate, fiind implicate în 13 incidente, urmate de 10 nave înregistrate în Panama și tot atâtea în Insulele Marshall.

Nave sub pavilion iranian au fost implicate în patru incidente.

Frecvența incidentelor a fluctuat de-a lungul diferitelor faze ale conflictului.

Înainte de negocierile de pace a fost raportat un incident la fiecare două-trei zile

De la începutul războiului, la sfârșitul lunii februarie, și până la memorandumul de înțelegere iraniano-american privind negocierile de pace semnat la jumătatea lunii iunie, a fost raportat un incident în medie la fiecare 2,3 zile.

Incidentele survenite în această perioadă au făcut 16 morți și 19 răniți. Acestea au fost înregistrate în întreg Golf: atât la est, cât și la vest de Ormuz, precum și în largul coastelor Irakului, Iranului, Qatarului, Arabiei Saudite, Omanului și Emiratelor Arabe Unite.

În timpul negocierilor de pace, până în jurul datei de 7 iulie, frecvența acestora s-a redus la jumătate, ajungând la un incident în medie la fiecare patru-șase zile. Nu a fost raportat niciun marinar sau lucrător portuar ucis, rănit sau dispărut.

Patru din cele cinci incidente raportate în această perioadă au fost concentrate în largul coastei Omanului, în apropierea celui mai îngust punct al pasajului, de-a lungul unei rute neautorizate de autoritățile iraniene.

De când memorandumul de înțelegere s-a destrămat, frecvența a crescut din nou la un nivel aproape echivalent cu cel observat înaintea desfășurării negocierilor de pace, cu un incident raportat, în medie, aproape la fiecare trei zile. Patru marinari sau lucrători portuari au fost uciși, 16 au fost răniți și unul a fost dat dispărut.