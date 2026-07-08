Un avion militar american a aterizat la Sofia. Oficialii bulgari abia anunțaseră că SUA și-au ”încheiat misiunea”

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Anton Balakchiev

Un avion militar american a aterizat la Sofia, la doar câteva zile după ce autoritățile bulgare anunțau că toate aeronavele SUA au părăsit țara pentru că și-au ”încheiat misiunea”. SUA au folosit aeroportul din Sofia ca suport pentru războiul din Iran.

autor
Cristian Anton

Un avion militar de transport C-17 Globemaster III al Forțelor Aeriene ale SUA a aterizat pe Aeroportul din Sofia, la doar câteva zile după ce autoritățile bulgare au anunțat că toate aeronavele americane KC-135 Stratotanker, dislocate temporar în țară, și-au ”încheiat misiunea” și au plecat, scrie Novinite.

Reîntoarcerea americanilor la Sofia are loc în contextul atacurilor masive declanșate în noaptea de marți spre miercuri de forțele SUA asupra Iranului, în ceea ce pare a fi o reizbucnire a războiului din Golf.

Prezența acestui avion de transport de mari dimensiuni în Bulgaria a fost semnalată inițial de pasionatul de aviație Anton Balakchiev, care a distribuit pe Facebook fotografii în care avionul C-17 apărea parcat pe platforma aeroportului civil. Imaginile surprind clar distincta aeronavă militară de mare capacitate în incinta aeroportului.

Până în prezent, nu a existat nicio explicație oficială din partea Ministerului Apărării sau a Ministerului Transporturilor din Bulgaria, a Aeroportului din Sofia ori a Ambasadei SUA cu privire la scopul sosirii aeronavei. Rămâne neclar dacă aterizarea a fost legată de o operațiune logistică, o misiune de transport sau un alt tip de activitate.

Apariția aeronavei a stârnit discuții în mediul online, întrucât a avut loc la scurt timp după declarațiile oficiale conform cărora toate avioanele militare americane staționate temporar în Bulgaria și-au încheiat misiunea și au părăsit țara. Anterior, premierul Rumen Radev stabilise sfârșitul lunii iunie drept termen limită pentru retragerea aeronavelor americane, în contextul problemelor legate de menținerea regimului de călătorie fără vize pentru cetățenii bulgari.

C-17 Globemaster III este una dintre cele mai performante aeronave de transport strategic ale Forțelor Aeriene ale SUA, fiind concepută pentru a transporta trupe, echipamente militare, ajutoare umanitare și alte încărcături pe distanțe mari.

Avionul este utilizat în special pentru misiuni militare

Propulsată de patru motoare turboventilator, aeronava poate transporta peste 77 de tone de încărcătură, inclusiv echipamente militare grele, precum tancuri, vehicule blindate, sisteme de artilerie și elicoptere. De asemenea, poate transporta până la 102 militari sau peste 130 de parașutiști în timpul operațiunilor aeropurtate.

Aeronava poate fi adaptată și pentru misiuni de evacuare medicală, configurațiile sale permițând transportul a până la 36 de tărgi, alături de locuri pentru 54 de pacienți și personal medical. Această capacitate o transformă într-un activ important în situații de urgență, operațiuni de ajutor în caz de dezastru și misiuni de evacuare.

Unul dintre avantajele majore ale modelului C-17 este capacitatea de a opera de pe piste relativ scurte sau mai puțin amenajate, ceea ce îi permite să transporte personal și echipamente mai aproape de zonele afectate de conflicte sau dezastre naturale. Analiștii militari observă că zborurile aeronavelor C-17 fac parte în mod curent din operațiunile logistice ale SUA și NATO, acestea transportând frecvent trupe, echipamente, piese de schimb și ajutoare umanitare. Utilizarea lor pe aeroporturi civile nu este nici ea neobișnuită, atunci când cerințele operaționale sau logistice impun folosirea unor astfel de locații.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: avion militar, SUA, sofia,

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