Un astrofizician a ajuns la spital cu patru magneți blocați în nas în timp ce inventa un colier anti-coronavirus

Un cercetător australian a ajuns la spital cu patru magneți blocați în nas, în timp ce încerca să construiască un dispozitiv care să-i împiedice pe oameni să își mai atingă fața, în timpul pandemiei de coronavirus.

Dr. Daniel Reardon, un astrofizician în vârstă de 27 de ani de la Universitatea Swinburne din Melbourne, construia un colier care scoate un sunet de alarmă atunci când îți atingi fața, pentru a-și mai alunga din pictiseala indusă de auto-izolarea la domiciliu, scrie The Guardian.

Dr. Reardon, care studiază la universitate pulsarii și undele gravitaționale, a folosit patru magneți puternici neodim.

”Am câteva echipamente electronice, dar nu și experiență pentru realizarea unor circuite”, a recunoscut astrofizicianul.

”Lucrurile au degenerat rapid”

”După ce am realizat că ideea nu funcționează, tot mă plictiseam, așa că am început să mă joc cu magneții. I-am pus pe lobii urechilor, apoi într-o nară, după care lucrurile au degenerat destul de repede după ce i-am băgat și în cealaltă nară”, povestește astrofizicianul australian.

Reardon a spus că și-a băgat doi magneți în nas, iar alți doi erau pe exteriorul nărilor, iar când i-a înlăturat pe aceștia din urmă, cei din interiorul nărilor s-au blocat unul de altul.

Din nefericire, astrofizicianul nu a găsit altă soluție decât să-i bage și pe ceilalți doi în nas, moment în care lucrurile au scăpat cu totul de sub control, iar cei patru magneți au rămas blocați.

”În acel moment, partenera mea, care lucrează la spital, a început să râdă de mine. Am încercat să-i trag afară, după ce m-am chinuit 20 de minute am căutat o soluție pe Google și am găsit o poveste asemănătoare trăită de un băiat de 11 ani.

Soluția consta în și mai mulți magneți, puși afară ca să-i neutralizeze pe cei dinăuntru. Când încercam să-i trag în jos s-au lipit unii de alții, iar cei pe care îi mai aveam în afara nasului au intrat în nara stângă și astfel am rămas fără magneți”, a mai spus astrofizicianul.

A încercat să-i scoată și cu cleștele

Până să ajungă la spital, dr. Daniel Reardon a încercat să-i scoată din nas inclusiv cu un clește, dar și acesta se magnetiza când îi apropia de magneți: ”Din acest moment, totul devenise destul de dureros”.

”Partenera mea m-a dus la spitalul unde lucra pentru că a vrut ca toți colegii ei să râdă de mine. Doctorii au spus că e destul de amuzant și comentau că e o accidentare cauzată de plictiseală și autoizolare”.

În cele din urmă, doctorii l-au anesteziat și i-au scos magneții din nas cu mâna.