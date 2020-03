Coronavirus în lume, LIVE UPDATE 30 martie. Peste 700.000 de cazuri confirmate pe tot globul

Până în prezent, pe tot globul sunt confirmate peste 700.000 de mii de cazuri cu noul coronavirus, dintre care peste 30.000 sunt decese, iar aproape 150.000 de confirmați au fost și vindecați.

ora 7.30 Situația în SUA. 140.000 de cazuri confirmate

Cu 140.000 de cazuri confirmate, dintre care aproape jumătate în New York, Statele Unite rămân națiunea cu cei mai mulţi infectăţi cu noul coronavirus.

Numărul deceselor a trecut de 2.200. După ce intenția declarată de a închide ermetic statele New York, Connecticut și New Jersey a stârnit scandal, preşedintele Donald Trump s-a răzgândit.

Tragicul scenariu care a transformat mai multe aziluri de bătrâni din Spania în adevărate case ale morții se repetă și în Statele Unite. Câteva zeci de vârstnici au fost infectați cu noul coronavirus într-un azil din statul american Maryland.

Ed Singer, polițist: „Avem, în total, 66 de persoane care au fost testate pozitiv cu virusul Covid-19 și nu cred că este ceva neobișnuit să ne confruntăm cu o asemenea situație câtă vreme se știe că virusul se poate răspândi astfel într-un azil."

Unul dintre cei infectați cu coronavirusul, un bătrân de 90 de ani, a pierdut deja lupta cu boala. Până acum, Statele Unite au înregistrat un număr redus de decese, comparativ cu totalul cazurilor confirmate. Autoritățile americane se așteaptă, însă, că numărul morților să crească dramatic în prima parte a lunii aprilie.

Anthony Fauci, director al Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase: „Dacă ne uităm la situația actuală, aș spune că vom avea undeva între 100 și 200.000 de cazuri, dar nu vreau să... îmi cer scuze, voiam să spun decese. Vom aveam milioane de cazuri, dar nu cred că trebuie să facem proiecții câtă vreme e o situație fluidă și putem să ne înșelăm foarte ușor.”

Invocând deplasările frecvente ale locuitorilor din New York către Florida, președintele Donald Trump a vorbit de o posibilă închidere ermetică a trei state de pe Coasta de Est.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Examinăm posibilitatea de a impune izolare temporară pentru două săptămâni, pentru statul New York, probabil și anumite porțiuni din New Jersey și Connecticut.”

Însă guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo s-a arătat nu doar surprins, ci de-a dreptul scandalizat.

Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York: „Asta nu e carantină, e carceră. Facem ca în Wuhan? N-are niciun sens. Exact când președintele spune că vrea să restarteze economia. New Yorkul este inima financiară a țării. Indicii bursieri se vor prăbuși ca pietroiul dacă se închide New Yorkul. Asta e o idee pentru Război Civil. S-ar dezlănțui haosul, Iadul. "

Haosul economic pare să-i înspăimânte pe oficialii americani cel puțin la fel de mult ca epidemia. Președintele Trump nu a renunțat la ideea de a reporni motoarele economiei cât mai repede, dar trezorierul SUA spune că o a semenea decizie ar fi una medicală.

Steven Mnuchin, trezorierul SUA: „Experții medicali îl vor consilia pe președinte legat de situația în care ne aflăm cu economia și care sunt problemele medicale. Obiectivul principal al președintelui e sănătatea americanilor."

Până la urmă, Trump a făcut un pas înapoi și a optat pentru emiterea unei recomandări ferme vizând evitarea oricăror deplasări pentru cetățenii celor trei state de pe Coasta de Est. Rivalii săi politici au criticat însă, reacția înceată a administrației Trump.

Oficial: „Ar trebui să ne luăm toate precauțiile. Președintele... atitudinea de negare de la început a fost fatală. Amânarea trimiterii de echipament acolo unde e nevoie este fatală."

Numai în New York, 700 de polițiști au fost testați pozitiv pentru Covid-19 și cel puțin trei dintre ei au murit. O veste bună a venit din partea Agenției Federale pentru Medicamente, care a autorizat folosirea unui aparat pentru testare, care dă rezultatul în numai 15 minute.

Kent Sepkowitz, medic: „Este un mare pas înainte. Suntem foarte recunoscători că le vom primi pe 1 aprilie."

În SUA se fac 6.000 de teste la un milion de locuitori, o rată la fel de mare sau chiar mai mare, ca în țări precum Elveția, Canada, Israel, Italia sau Spania. Dacă cele mai multe teste se fac în Coreea de Sud și Germania, la extrema celalaltă sunt state precum India, Mexic sau indonezia, unde se fac în medie 20 de teste la un milion de locuitori.

ora 7.30 Situația în Europa. Record de decese în Spania



Cercetătorii unui Institut de biotehnologie din nordul Israelului sunt gata să înceapă testarea unui vaccin cu administrare orală pentru coronavirus.

Substanța ar urma să fie disponibilă din vară, după ce va fi aprobată.

"Grăbiți-vă!...", le-ar putea spune medicii italieni, care au anunţat încă 756 de decese în doar 24 de ore.

Și în Spania au murit 838 de oameni, un sumbru record pentru țara iberică.

În Portugalia, un băiat de 14 ani a devenit cea mai tânără victimă înregistrată în Europa.

Situaţia devine critică şi în Marea Britanie, care are deja 1.230 de victime, 209 doar de la precedentul bilanț.

Ben Wedeman, CNN: „Răul făcut de coronavirus în Italia îți taie răsuflarea. Dacă e vreo luminiță la capătul tunelului, atunci de-abia pâlpâie."

Cel mai recent bilanț le-a dat speranțe italienilor. Duminică, numărul bolnavilor nou confirmați a scăzut cu aproape 800 de cazuri față de sâmbătă. Și numărul deceselor e în scădere, un semnal firav, dar optimist pentru miile de medici și asistenți medicali din prima linie.

Moreno Tresoldi, medic: „Măsurile încep să dea roade. Ar trebui să se împuțineze numărul celor care ajung la urgență, atunci am fi și noi în măsură să ne ocupăm mai bine de bolnavi."

Aglomerația din spitale este însă, doar una dintre problemele italienilor.

Bărbat: „Cand ne trimiteți ajutoare?"

Este întrebare sfâșietoare a unui tată care nu mai are cu ce-și hrăni copila. Ca în tot sudul Italiei, munca la negru asigură traiul unei mari părți a populației din Sicilia. Aceste familii nu pot primi ajutoarele prevăzute de guvern pentru cei care și-au pierdut veniturile din cauza pandemiei. În Palermo, mai mulți clienți au încercat să iasă dintr-un supermarket fără să plătească alimentele luate, explicând că nu mai au bani.

Magazinele din anumite cartiere sunt acum păzite de carabinieri, iar guvernul italian a deblocat 400 de milioane de euro sub formă de bunuri alimentare pentru cei mai sărmani. Dar și angajații supermarketurilor sunt extenuați.

Cesare Sapio, casier: „Cu tot asaltul (asupra magazinelor, n.r.) de care am avut parte până acum, am lucrat non-stop. Camioanele sosesc mereu. Trebuie să umplem rafturile. Practic, lucrăm ca și când ar fi Crăciunul în fiecare zi."

Spania a înregistrat duminică încă o zi neagră. În toată țara au murit 838 de oameni, cele mai multe decese într-un interval de 24 de ore, de la începutul epidemiei. Cu toate astea, numărul cazurilor confirmate a crescut cu doar 9%. Procentul redus dă speranțe autorităților, deși spitalele sunt în continuare pline.

Juan 36, portar spital: „Suntem un pic saturați, pentru că este multă cerere, mulți pacienți și nu putem face față. Echipamentul sosește, iar acesta este un lucru bun, dar avem nevoie de mai mult personal."

Agustin Muñoz, medic: „Sunt mulți oameni bolnavi. Camera de gardă este acum liniștită, iar spitalul așteaptă sosirea mai multor oameni bolnavi. Trebuie să adaptăm alte părți ale spitalului pentru a aduce pacienții cu Covid-19 și pe alții care nu au Covid-19, pentru că trebuie să le acordăm asistență altora."

În Germania, cancelarul Angela Merkel le-a cerut compatrioților să fie răbdători, dar a recunoscut că nu știe cât va mai dura această situație. Angela Merkel a oferit un indiciu, afirmând că unul dintre obiectivele autorităților este ca numărul de noi îmbolnăviri să nu se dubleze mai devreme de 10 zile. În prezent, cazurile se dublează la cinci zile.

Erika Raab, medic: „Vedem foarte mulți pacienți tineri. Mai bine de jumătate dintre pacienții noștri sunt sub 40 de ani."

Germania e pe locul cinci în lume ca număr de cazuri, dar sistemul medical rezistă presiunilor.

Rolf Kaier, medic: „Pe de-o parte, Germania a fost un pic norocoasă, iar pe de altă parte, Italia foarte ghinionistă, pentru că acest coronavirus a fost acolo înainte de ajunge în Germania, în mod clar, și că noi am putut învăța din experiențele Chinei și Italiei. Așa am avut mai mult timp să acționăm."

Și, molimă sau nu, viața își cere drepturile:

Mireasă: „Este destul de ciudat, pentru că familia mea trebuie să stea acasă. Nu a putut veni, pentru că nu avem voie să aducem decât martorii noștri, care trebuie să stea la doi metri în spatele nostru când intrăm în Primărie. Este de-a dreptul nebunie, dar suntem fericiți că ne putem căsători și nu au anulat ceremonia."

