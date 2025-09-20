Un angajat al grupului austriac OMV a fost concediat fiind acuzat de spionaj pentru Rusia

Grupul austriac OMV a concediat un angajat pe baza acuzațiilor de spionaj în favoarea Rusiei, iar un diplomat rus a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe din Viena ca urmare a acestui incident, scrie Reuters.

Revista de știri Profil a afirmat că angajatul OMV ar fi atras atenția prin întâlnirile sale cu un diplomat rus suspectat de serviciile de informații occidentale de a fi agent al serviciului de informații intern al Rusiei, FSB, scrie Reuters.

Revista a afirmat că Direcția de Securitate și Informații a Austriei îl monitoriza de câteva luni pe directorul executiv al OMV, a cărui identitate nu a fost dezvăluită.

OMV a declarat pentru Reuters că a reziliat contractul angajatului cu efect imediat și că compania cooperează pe deplin cu autoritățile competente.

„Din motive de protecție a datelor, nu putem comenta detalii suplimentare privind relațiile individuale de muncă”, a declarat un purtător de cuvânt al OMV.

Ministerul de Externe al Austriei a declarat pentru Reuters că este la curent cu acuzațiile și cu procedura penală în curs împotriva unui diplomat rus.

Însărcinatul cu afaceri al ambasadei ruse la Viena a fost convocat la Ministerul de Externe și i s-a cerut să renunțe la imunitatea diplomatului.

„În caz contrar, acesta ar fi fost considerat persona non grata și ar fi trebuit să părăsească Austria”, a declarat ministerul pentru Reuters.

Ministerul de Externe al Rusiei nu a putut fi contactat pentru a comenta acuzațiile.

Conform raportului Profil, angajatul OMV fusese detașat temporar la Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) din Emiratele Arabe Unite, care deține o participație de 25% în OMV.

Adnoc și OMV urmează să fuzioneze diviziile lor de poliolefine, Borouge și Borealis, pentru a crea un gigant al industriei chimice cu o valoare de 60 de miliarde de dolari.

Revista a afirmat că angajatul OMV avea informații despre ambele companii și l-a informat pe diplomatul rus în timpul întâlnirilor de la Viena. Adnoc nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

