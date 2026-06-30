Tată a trei copii, el s‑a dedicat noii sale vieți: gustând găluște, mulgând capre la o fermă și filmând videoclipuri despre viața din Rusia pentru urmăritorii săi online.

Leo este un creștin devotat care devenise din ce în ce mai dezamăgit de tot ce se întâmpla în jurul său, de la diviziunea politică din SUA până la alimentele modificate genetic și ceea ce el percepe drept ascensiunea mișcării LGBTQ, scrie BBC.

Pe atunci, el credea că Rusia oferea o alternativă atractivă: o societate construită în jurul credinței creștine și a valorilor familiei - o imagine intens promovată de statul rus.

Însă, cu timpul, el a devenit, totodată, tot mai îngrijorat de unele aspecte, precum restricțiile privind accesul la informație.

El face parte dintr‑un fenomen de migrație improbabil. În timp ce Rusia se confruntă cu izolare internațională, câteva mii de persoane din țări precum Canada, Marea Britanie, Statele Unite și unele părți ale Europei aleg să se mute acolo.

Mulți dintre cei care doresc să migreze acolo sunt atrași de viza de „Valori Comune” a Rusiei, numită uneori viza „anti‑woke”, introdusă la o lună după ce Leo a primit azil.

Introdusă de președintele Vladimir Putin în 2024, viza oferă rezidență temporară de până la trei ani cetățenilor din 47 de țări pe care Rusia le consideră „neprietenoase”.

Nu există o limită a numărului de persoane care pot aplica, iar solicitanții nu trebuie să treacă testele obișnuite de limbă, istorie sau de legislație ale Rusiei.

În schimb, aceștia trebuie să declare că împărtășesc valorile spirituale și morale tradiționale ale Rusiei și că resping ceea ce guvernul rus descrie drept „ideologia neoliberală distructivă” a țărilor lor de origine.

După trei ani, cei care au viza „Valori Comune” trebuie fie să o transforme într‑un permis de ședere permanentă (PRP), fie să părăsească țara. Persoanele care doresc să obțină PRP trebuie să susțină un examen de limbă și istorie și să prezinte mai multe documente.

Ce s-a întâmplat după ce a ajuns în Rusia

La câteva săptămâni de la sosire, Leo spune că au fost păgubiți de 5 milioane de ruble - aproximativ 297.000 de lei - de către o persoană de încredere și au rămas fără adăpost.

La începutul acestui an, el locuia separat de soția sa în orașul Ivanovo, iar copiii săi mai mari se întorseseră în Statele Unite.

Întrebat dacă viața în Rusia s‑a ridicat la înălțimea așteptărilor sale, Leo descrie ultimii doi ani drept cei mai buni și, în același timp, cei mai dificili din viața lui.

El spune că a trăit mai multe fațete ale Rusiei: a lucrat într‑o mănăstire ortodoxă, a locuit într‑un apartament într‑un bloc înalt, iar ulterior s‑a mutat într‑un apartament mic din perioada sovietică. În cele din urmă, și‑a găsit un loc de muncă ca profesor de limba engleză.

Leo a devenit tot mai îngrijorat de starea economiei Rusiei și de restricțiile privind accesul la informație. El își reevaluează acum rolul pe care l‑a avut în promovarea imigrației occidentale în Rusia.

„Am crezut în propagandă”, îmi spune el, recunoscând că anterior era „tipul care ar fi scris scenariul”.

Deși este hotărât să rămână în Rusia pentru că el crede într-un simț al „destinului”, acum spune că îi lipsesc libertățile care au modelat personalitatea americană.

„[În] Rusia, nu ai aceste valori ale drepturilor omului.”



La aproape doi ani de la lansarea vizei „Valori Comune”, experimentul Rusiei de a atrage migranți pe considerente ideologice rămâne la o scară redusă.