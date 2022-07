Un american a doborât recordul de împins arahide cu nasul pe un munte

Ai putea crede că acel record l-ar face, de asemenea, singurul om care să împingă o arahidă în sus pe munte cu nasul, dar în mod suprinzător nu este așa.

Bob Salem, în vârstă de cincizeci și trei de ani, este de fapt a patra persoană care a încercat această performanță de rezistență. Bob a doborât recordul anterior cu 24 de ore.

Salem a ajuns în vârful Pikes Peak din Colorado vineri dimineață, terminând provocarea după șapte zile.

Cu toate acestea, recordul anterior a fost de opt zile, ceea ce înseamnă că el este acum deținătorul recordului.

Dacă te uiți mai jos, poți vedea modul în care a decis să-și facă treaba.

Explicându-și tehnica, Salem a spus că a trebuit să facă o mare parte din provocare noaptea pentru a evita căldura foarte mare.

Bob Salem made to the top of Pikes Peak pushing a peanut with his nose. More coverage to come! Here he is holding his peanut and some plaques marking the occasion pic.twitter.com/W07Kzbo7Tt