Comisarii spun că, în urma verificărilor, au descoperit că mai bine de 11.000 de zboruri au fost anulateîn ultimul an, iar, în cele mai multe cazuri, operatorul aerian nu a returnat banii pasagerilor. La Centrul European al Consumatorilor din România au fost facute peste 900 de reclamatii.

Sute de astfel de mesaje cu zboruri anulate sau amânate au primit pasagerii care au călătorit în ultima perioadă cu Blue Air. În multe cazuri, cursele sunt reprogramate în ultimul moment, însă la ore târzii și cu costuri suplimentare. În alte situații, oamenii se plâng că nu au primit banii înapoi pentru zborurile anulate.

Georgel Soare, pasager: "Nu am primit măcar un e-mail, ca să mă înștiințeze că zborul meu a fost anulat. Ulterior, am făcut în jur de zece sesizări la Blue Air, pentru a-mi restitui banii. De fiecare dată am primit un răspuns automat, generat de computer: Cererea ta a fost înregistrată. Sunteți pe lista de așteptare. De doi de ani de zile sunt pe lista de așteptare și nu am primit absolut nimic".

Bărbatul a făcut reclamație inclusiv la ANPC și la Avocatul Poporului. Acum, intenționează să dea în judecată compania aeriană, alături de 50 de pasageri. Potrivit legii, fiecare pasager care se trezește cu zborul reprogramat sau anulat, cu maximum 14 zile înainte de călătorie, are dreptul la o despăgubire de până la 600 de euro.

Pasager: "Eu am avut o rezervare pentru Cipru, împreună cu familia. Biletele le-am achiziționat în luna ianuarie, am plătit 640 de euro. Cred că în luna martie am fost anunțat că zborul a fost anulat. Un an de zile le-am trimis mail-uri și nu am primit niciun răspuns.

Și pe acest grup de Facebook sunt zilnic câte 10-15 postări, care sunt oameni, cărora li s-au anulat zborurile și de trei ori oameni care au solicitat rambursare banilor în portofelul electronic, și-au cumpărat alte bilete de avion, la prețuri mai mari și li s-au anulat și acest zboruri".

Comisarii ANPC susțin că au fost anulate peste 11.200 de zboruri. Pentru aceste curse au fost făcute aproape 180 de mii de rezervări și s-au efectuat plăți de peste 66 de milioane de lei, Sumele au fost achitate de pasagerii din 20 de state membre ale Uniunii Europene în care compania aeriană operează zboruri.

Horia Constantinescu , președinte ANPC: "Două milioane de euro este maximul, dar noi am dorit să avem această discuție cu operatorul economic și am transmis cele două comunicate pentru a evitate prejudicile ulterioare ale acestei acțiuni a noastre de control".

Compania Blue Air nu a oferit un punct de vedere legat de cursele anulate si restituirea banilor. A transmis însă că: "Pentru că până la acest moment, nu am primit absolut niciun înscris oficial prin care amenințările diseminate în mediul online să fie comunicate societății în mod oficial, având în vedere numeroasele solicitări pe care le-am primit din partea mass media, vă aducem la cunostiinta faptul că nu putem răspunde unor acuzații publicate în presă, scrisă sau online, neavand nicio dovada că acestea au fost formulate de un înalt oficial al Statului Român".