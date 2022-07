Un avion cargo ucrainean s-a prăbușit în Grecia. Toate cele opt persoane aflate la bord au murit. VIDEO

Avionul, un Antonov An-12, decolase în cursul zilei din oraşul sârb Nis şi se îndrepta spre capitala Iordaniei Amman. Pilotul ar fi cerut permisiunea de a efectua o aterizare de urgenţă în Kavala, nord-estul Greciei, din cauza problemelor la motor, potrivit News.ro.

Avionul s-a prăbuşit în cele din urmă în apropierea satului Paleochori, într-o zonă nelocuită la aproximativ 40 de kilometri de aeroport. La bord erau opt persoane. Niciuna dintre ele nu a supravieţuit accidentului.

Diverse mass-media au susţinut că avionul transporta arme şi/sau muniţie pentru Ucraina, în special pentru că martorii au spus că au fost auzite mai multe explozii la scurt timp după accident.

A #Ukrainian Antonov transport plane crashed in northern #Greece.

According to preliminary data, the An-12 flew from #Serbia and was heading to #Jordan. Local TV channel ERT reports that the cause of the crash was an engine failure. There were eight crew members on board. pic.twitter.com/qQOLn5Hm9c