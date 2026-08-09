Imagini spectaculoase din Bucegi. Salvamontiștii au coborât din elicopter pentru a recupera doi alpiniști germani | VIDEO

Acestea se văd în imaginile surprinse de camerele amplasate pe căştile celor doi salvamontişti care au participat, sâmbătă, la acţiunea de recuperare a doi alpinişti germani, care sunt şi salvatori montani şi care au rămas blocaţi pe peretele Văii Albe, una dintre cele mai dificile zone din România.

Cine sunt salvatorii

Eroii acţiunii de salvare derulate sâmbătă, în Bucegi sunt, pe lângă echipajul aerian care a pilotat elicopterul trimis de la Târgu Mureş, salvamontiştii prahoveni Sergiu Frusinoiu şi Andrei Dascău de la Serviciul Public Judeţean Salvamont Prahova.

Sergiu Frusinoiu lucrează de 7 ani în Salvamont Prahova şi a fost primul inserat în munte cu trolul, din elicopter. Apoi o ceaţă "ca în basme", după cum el însuşi povesteşte s-a lăsat între munţi, obligând echipajul de pe aeronavă să se retragă.

După ce condiţiile meteo au permis reluarea operaţiunii, al doilea salvamontist, Andrei Dascălu, a intervenit. Andrei Dascălu este în Salvamont Prahova de 21 de ani.