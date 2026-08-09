Imagini spectaculoase din Bucegi. Salvamontiștii au coborât din elicopter pentru a recupera doi alpiniști germani | VIDEO

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Facebook/ Salvamont Prahova

Un elicopter care se află incredibil de aproape de peretele muntelui, un om care se lansează cu troliul din aeronavă printre vârfurile muntoase care formează o pâlnie din pereţi de stâncă şi multă stăpânire de sine.

autor
Lorena Mihăilă

Acestea se văd în imaginile surprinse de camerele amplasate pe căştile celor doi salvamontişti care au participat, sâmbătă, la acţiunea de recuperare a doi alpinişti germani, care sunt şi salvatori montani şi care au rămas blocaţi pe peretele Văii Albe, una dintre cele mai dificile zone din România.

Cine sunt salvatorii

Eroii acţiunii de salvare derulate sâmbătă, în Bucegi sunt, pe lângă echipajul aerian care a pilotat elicopterul trimis de la Târgu Mureş, salvamontiştii prahoveni Sergiu Frusinoiu şi Andrei Dascău de la Serviciul Public Judeţean Salvamont Prahova.

Sergiu Frusinoiu lucrează de 7 ani în Salvamont Prahova şi a fost primul inserat în munte cu trolul, din elicopter. Apoi o ceaţă "ca în basme", după cum el însuşi povesteşte s-a lăsat între munţi, obligând echipajul de pe aeronavă să se retragă.

După ce condiţiile meteo au permis reluarea operaţiunii, al doilea salvamontist, Andrei Dascălu, a intervenit. Andrei Dascălu este în Salvamont Prahova de 21 de ani.

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Imagini surprinse de camerele amplasate pe căştile salvatorilor şi publicate duminică sunt din categoria celor care taie răsuflarea. Aeronava, perfect stăpânită de piloţi, se află extrem de aproape de peretele de stâncă. În imagini se văd oameni care se lansează în hău cu o stăpânire de sine incredibilă, dar şi celebra politeţe germană - salvatorul care ajunge să fie salvat mulţumeşte din prima secundă colegului care îi vine în ajutor.

Sergiu Frusinoiu a dezvăluit că cei doi germani, salvamontişti şi ei, le-au spus salvatorilor prahoveni „că nu ar fi crezut că în România se fac asemenea salvări cu elicopterul, poate doar în Elveţia".

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Sursa: News.ro

Etichete: salvamont romania, bucegi, turisti,

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