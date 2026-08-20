Un drumeț a raportat găsirea a două cadavre pe ghețar, în sudul Elveției, în apropierea graniței cu Italia, a precizat poliția regională din Valais într-un comunicat. Corpurile au fost transportate la Institutul de Medicină Legală al Spitalului Valais din Sion pentru identificare, potrivit polizeiwallis.ch.

„O comparație directă a profilurilor ADN a stabilit oficial că aceștia sunt doi alpiniști dați dispăruți în regiunea Weissmies în 1992”, se arată în comunicat.

Cei doi belgieni aveau 39, respectiv 41 de ani când au dispărut.

Poliția din Valais păstrează o listă a persoanelor dispărute care datează din 1925, în principal în zonele montane înalte și în râuri.

„Din cauza retragerii ghețarilor, rămășițele persoanelor care au dispărut în munți cu mai multe decenii în urmă ies în mod repetat la suprafață”, a transmis poliția.

Corpuri scoase la iveală de topirea ghețarilor în ultimii ani

Schimbările climatice au accelerat topirea ghețarilor, iar retragerea gheții eliberează corpurile alpiniștilor pe care ghețarii le-au păstrat timp de ani, adesea chiar decenii.

Anul trecut, oasele unui alpinist elvețian dispărut în 1994 au fost găsite pe un ghețar de pe muntele Ober Gabelhorn, tot în cantonul Valais.

În august 2025, rămășițele unui cercetător britanic dispărut în 1959 în Antarctica au fost descoperite printre stânci, în apropierea unui ghețar aflat în retragere, pe insula King George, situată în largul Peninsulei Antarctice. În aceeași perioadă, trupul unui bărbat dispărut a fost descoperit pe un ghețar în curs de topire din Pakistan, la 28 de ani după dispariția sa.

În 2017, echipele italiene de salvare montană au recuperat rămășițele unor drumeți de pe un ghețar de pe versantul sudic al masivului Mont Blanc, despre care se crede că datează din anii 1980 sau 1990. Doar câteva săptămâni mai târziu, rămășițele unui alpinist descoperite în Alpii elvețieni au fost identificate ca aparținând unui alpinist britanic dispărut în 1971.

Tot în 2017, un ghețar aflat în retragere din Elveția a scos la iveală corpurile unui cuplu înghețat, dispărut în 1942.