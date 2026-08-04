Patrick Steven Yaroch, care deţinea o autorizaţie de acces la informaţii "Top Secret" şi lucra în domeniul contrainformaţiilor, a recunoscut în faţa anchetatorilor că a accesat sistemele FBI pentru a obţine chei de acces şi a transfera fonduri în portofelele sale digitale personale, scrie Agerpres, care citează Anadolu.

Yaroch a declarat că a decis să acţioneze pe cont propriu, fiind frustrat de ceea ce considera incapacitatea FBI de a confisca activele digitale ale unor entităţi adverse. Însă, în loc să le predea Biroului, le-a transferat în propriile portofele digitale şi le-a amestecat cu propriile sale active. El a efectuat astfel de transferuri neautorizate de aproximativ 10-12 ori.

Anchetatorii susțin că se pregătea să fugă în Portugalia

Ancheta a arătat că Yaroch se pregătea în mod activ să fugă din Statele Unite.

Documentele judiciare indică faptul că acesta a folosit o platformă de inteligenţă artificială pentru a se documenta cu privire la mutarea în Uniunea Europeană a unei sume de aproximativ un milion de dolari, alegând în cele din urmă Portugalia ca destinaţie.

Anchetatorii au descoperit că obţinuse deja o procură pentru avocaţi din Lisabona, în vederea obţinerii unui număr de identificare fiscală (NIF), şi rezervase o călătorie de familie pentru luna septembrie.

Yaroch a încălcat, de asemenea, mai multe protocoale de securitate efectuând călătorii neraportate în Germania şi Grenada, la începutul acestui an. Întreaga schemă a început să se destrame pe 29 iulie, când agentul s-a întâlnit cu un angajat al Departamentului de Justiţie şi şi-a mărturisit faptele, spunând că îl macină ruşinea.

În urma unei percheziţii la locuinţa sa din Ashburn, statul Virginia, Yaroch a restituit voluntar 925.426,07 dolari în portofele digitale controlate de guvern. În prezent, el este acuzat de transport interstatal şi deţinere de bunuri furate.

Yaroch a fost plasat în concediu administrativ pe 29 iulie, iar raporturile sale de muncă cu FBI au fost încetate pe 31 iulie.