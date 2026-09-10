Héctor Márquez Martínez, cunoscut sub numele de „Chico”, a dispărut după ce a plecat la pescuit din Puerto Ángel, în statul mexican Oaxaca. Bărbatul a pornit la bordul unei mici ambarcațiuni, numită „Josmarcito”, și trebuia să se întoarcă după câteva ore, potrivit Mirror.

Când nu a mai revenit, familia sa a alertat autoritățile, iar o operațiune amplă de căutare a fost declanșată cu participarea rudelor, pescarilor locali, voluntarilor și Marinei mexicane.

A fost găsit la aproape 500 de km distanță

Héctor a dispărut pe 31 august și a fost localizat abia pe 7 septembrie, după opt zile petrecute în derivă. Un cargou i-a observat mica ambarcațiune la aproximativ 299 de mile, adică aproape 480 de kilometri, la sud de Huatulco.

Echipajul cargoului a reușit să ia legătura cu pescarul și i-a oferit apă, alimente și combustibil, după care a transmis autorităților coordonatele sale. Cu toate acestea, salvarea nu s-a încheiat imediat.

Potrivit autorităților din Oaxaca, problemele de comunicare au făcut ca pescarul să nu poată fi preluat imediat de pe ambarcațiunea sa. Operațiunea pentru aducerea lui în siguranță a continuat.

Salvarea a fost în cele din urmă realizată pe 7 septembrie, când nava Marinei mexicane ARM „Monte Albán” a ajuns la ambarcațiunea sa.

„ARM Monte Albán a localizat ambarcațiunea de mici dimensiuni și a efectuat manevrele necesare pentru recuperarea pescarului, care a fost adus în siguranță la bordul navei”, a transmis un reprezentant al Marinei mexicane.

După opt zile în derivă, Héctor era într-o stare stabilă. Bărbatul suferea de deshidratare și a primit îngrijiri medicale din partea personalului Marinei.

Ulterior, pescarul s-a întors la familia sa. Relatările despre experiența lui arată că a trecut prin condiții extrem de dificile, inclusiv furtuni, și a recurs la soluții de supraviețuire în timp ce aștepta să fie găsit.