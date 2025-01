Un actor britanic a murit din cauza unei boli respiratorii severe după ce a folosit excesiv dispozitive de vapat

Deși cauza morții sale nu a fost încă clarificată, actorul a dezvăluit public la începutul acestui an experiența terifiantă prin care a trecut din cauza insuficienței respiratorii, despre care a spus că a fost cauzată de dependența de dispozitivele de vapat, potrivit Daily Mail.

În luna iunie, el a declarat pentru The Sun că acest obicei l-a dus la terapie intensivă, unde familia sa a fost avertizată că ar putea să nu supraviețuiască peste noapte.

„Eram mort – este un miracol că sunt aici. Fumam țigara electronică, apoi, brusc, mi-am pierdut respirația și am căzut. Familia mea a chemat ambulanța și a început să-mi facă resuscitare cardio-pulmonară (RCP), apoi au sosit polițiștii și au preluat intervenția înainte ca paramedicii să mă ducă la spital. Am fost conectat la un aparat în secția de terapie intensivă și am ajuns să fac pneumonie. Familia mea a fost avertizată că aș putea să nu supraviețuiesc nopții. Sunt atât de norocos”, a declarat atunci actorul.

„Doctorul a fost extrem de dur cu mine,” a spus el. „Mi-a spus: «Paul, nu îți dai seama cât de grav a fost și vei rămâne aici o vreme, conectat la acest oxigen. Mi-a spus că, dacă voi mai fuma vreodată, sub orice formă, risc să ajung dependent de un aparat de oxigen mai târziu în viață. A zis că acesta este momentul decisiv. După ani de fumat țigări și tot felul de alte lucruri, țigara electronică este cea care m-a distrus. Aceasta m-a împins peste limită”, a spus Paul Danan.

El a spus că medicii l-au avertizat să nu mai folosească niciodată dispozitivele de vapat, explicând că afecțiunea pulmonară de care suferă a fost cauzată de acest obicei.

Deși inițial promovate ca o alternativă „mai sigură” la tutun, experții în sănătate publică sunt din ce în ce mai preocupați de faptul că tinerii care nu au fumat niciodată folosesc țigările electronice sau dispozitivele de tip vape. În încercarea de a opri tinerii să devină dependenți, Guvernul din Marea Britanie a anunțat în octombrie că, începând din iunie, dispozitivele vape de unică folosință ambalate colorat și disponibile în arome asemănătoare dulciurilor vor fi interzise.

Au apărut numeroase cazuri șocante de probleme respiratorii, leșinuri sau vărsături de lichid verde, legate de utilizarea excesivă a țigărilor electronice. Mai îngrijorător, există dovezi că și copii de doar patru ani sunt spitalizați din cauza problemelor cauzate de vapat.

Cele mai recente date arată că unul din patru copii a încercat dispozitivele de tip vape, iar unul din zece le folosește în mod regulat. Procentul crește la unul din șase în rândul tinerilor cu vârste între 16 și 17 ani.

Experții avertizează că acest lucru a dus la situații în care unii tineri vapează în exces cu consecințe dezastruoase.

Colaps pulmonar și risc crescut de boli respiratorii

Cazuri înfricoșătoare de colaps pulmonar au fost raportate în rândul celor care vapează – inclusiv copii.

Cauzele specifice ale acestor incidente șocante variază, însă unul dintre declanșatori este o reacție la unele dintre substanțele din vaporii inhalați.

În cazuri extreme, inflamația cauzată de vaping a fost chiar asociată cu formarea unor găuri în plămâni.

Inflamația indusă de vaping apare, de obicei, într-o lună, pe măsură ce nanoparticulele din vapori se fixează treptat în țesutul pulmonar.

