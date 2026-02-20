Ultimul membru al familiei regale arestat a fost chiar primul rege Charles, în 1647. Ce a pățit atunci monarhul englez

După 379 de ani, fratele regelui urmaș Charles al III-lea, fostul prinț Andrew al Marii Britanii, cunoscut acum sub numele de Andrew Mountbatten-Windsor, a fost arestat joi, 19 februarie, în urma scandalului global stârnit de dosarul miliardarului pedofil Epstein. Poliția l-a eliberat în aceeași zi, anunțând că membrul familiei regale este cercetat în libertate.

Charles I (1600 - 1649) a fost rege al Angliei, Scoției și Irlandei și a intrat în conflict cu parlamentul pentru că nu a acceptat limitarea autorității sale regale. Asta a dus la Războiul Civil Englez și executarea sa, în cele din urmă, pe 30 ianuarie 1649, la doi ani după ce a fost arestat sub acuzația de trădare, în 1647, de către trupele aliate parlamentului.

Fostul prinț Andrew, fratele Regelui Charles al III-lea, este primul membru al familiei regale britanice arestat după aproape 400 de ani. O coincidență istorică face ca precedenta figură roială arestată să fi fost chiar primul rege Charles, executat pentru trădare în 1649.

Aceasta reprezintă o evoluție extraordinară în scandalul în curs de desfășurare din jurul fratelui Regelui Charles al III-lea, care s-a intensificat de când Departamentul de Justiție al SUA a publicat documente care oferă noi informații despre legăturile sale cu infamul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, se arată într-o analiză CNN. Așadar, ce știm despre arestarea fostului prinț?

Pentru ce a fost arestat?

Mountbatten-Windsor a fost arestat sub suspiciunea de abatere în funcție publică, a declarat Poliția din Thames Valley.

Această acuzație înseamnă abuz sau neglijare intenționată a puterii deținute de o funcție publică. Poliția nu a precizat ce a dus la arestare, dar Andrew a petrecut un deceniu ca trimis comercial al Regatului Unit între 2001 și 2011.

Documentele publicate luna trecută de Departamentul de Justiție al SUA au arătat că fostul prinț, care era obligat să respecte aceleași reguli de confidențialitate ca și miniștrii guvernului britanic, a fost în contact cu Epstein în timpul mandatului său de trimis comercial.

Poliția a declarat anterior că evaluează dacă Mountbatten-Windsor a partajat materiale confidențiale cu Epstein în această perioadă, precum și acuzațiile conform cărora o femeie a fost traficată în Marea Britanie de către Epstein pentru a avea o relație sexuală cu fostul prinț. Poliția nu l-a acuzat pe Mountbatten-Windsor de nicio infracțiune sexuală.

Fostul prinț a negat toate acuzațiile împotriva sa și a insistat că nu a fost niciodată martor și nu a suspectat niciunul dintre comportamentele de care este acuzat Epstein. Nu a comentat public aceste acuzații mai recente de abatere în funcție publică, care au apărut după declarațiile Departamentului de Justiție.

Unde a fost arestat?

Mașini de poliție neînregistrate au fost văzute sosind la casa lui Mountbatten-Windsor, pe proprietatea fratelui său din Sandringham, Norfolk, joi, în ziua nașterii sale.

S-a mutat în această casă abia la începutul acestei luni, după ce Charles l-a evacuat din moșia regală de la Windsor, pe fondul unor consecințe ale unui set anterior de date din dosare Epstein.

Ofițeri de poliție în uniformă au fost văzuți și în spatele porților Lojei Regale, fosta reședință a lui Andrew.

Poliția din Norfolk, a cărei jurisdicție se extinde asupra Sandringham, a declarat că sprijină ancheta Poliției din Thames Valley.

Poliția a declarat că perchezițiile lor din Norfolk s-au încheiat. Ofițerii percheziționau Wood Farm, casa lui Andrew de pe moșia Sandringham din Norfolk.

Cu ce ​​scandaluri s-a confruntat anterior?

Arestarea lui Mountbatten-Windsor este cea mai recentă evoluție în controversa de ani de zile privind legăturile sale cu Epstein.

El a renunțat la îndatoririle sale regale în 2019, în urma unui interviu dezastruos acordat BBC, în timpul căruia a încercat să respingă orice acuzații de abatere.

El a spus că „nu-și amintește să o fi întâlnit vreodată” pe Virginia Giuffre, care ulterior avea să-l acuze pe membrul familiei regale că a întreținut relații sexuale cu ea de trei ori când era adolescentă.

Ea l-a dat în judecată pe Mountbatten-Windsor într-un tribunal din New York în 2021, acuzându-l de agresiune sexuală. Deși a susținut că nu a întâlnit-o niciodată, membrul familiei regale ar fi plătit milioane de dolari lui Giuffre în 2022 pentru a soluționa cazul, fără a-și recunoaște nicio responsabilitate pentru fapte ilegale.

Umilințe suplimentare au urmat anul trecut, când Charles l-a deposedat pe fratele său de titlul de prinț și l-a dat afară de pe moșia Windsor, marcând cea mai mare retrogradare publică a unui membru al familiei regale britanice de la criza abdicării din 1936.

Cum a reacționat Regele Charles?

Charles și-a exprimat sprijinul „din toată inima” pentru continuarea anchetelor privindu-l pe fratele său, subliniind într-o declarație publicată rapid că „legea trebuie să-și urmeze cursul”.

El a adăugat că a aflat despre arestarea lui Mountbatten-Windsor „cu cea mai profundă îngrijorare” și a reiterat că poliția se poate baza pe „cooperarea” Palatului Buckingham în orice anchetă. Prințul și Prințesa de Wales susțin, de asemenea, declarația regelui Charles.

Mai mulți parlamentari britanici și americani și foști politicieni au emis, de asemenea, declarații după arestarea lui Andrew.

Fostul prim-ministru britanic Gordon Brown a înaintat un „memorandum de cinci pagini” forțelor de poliție relevante cu privire la dosarele Epstein, a declarat el joi, potrivit agenției de știri britanice PA Media.

Între timp, reprezentantul democrat Jake Auchincloss din Massachusetts a declarat pentru CNN: „Marea Britanie își trage la răspundere persoanele puternice și privilegiate. Statele Unite ale Americii ar trebui să facă același lucru”.

Președintele SUA, Donald Trump, a numit arestarea o „rușine”, evitând să menționeze legăturile lui Andrew cu Epstein.

„Cred că este o rușine. Cred că este foarte trist. Cred că este atât de rău pentru familia regală. Este foarte, foarte trist. Pentru mine, este un lucru foarte trist”, a declarat Trump reporterilor la bordul Air Force One în timp ce călătorea spre Georgia.

Președintele SUA a deplâns modul în care situația dificilă a lui Andrew îl va afecta pe Regele Charles.

„Este un lucru foarte trist să vezi asta și să vezi ce se întâmplă cu fratele său, (regele) evident că va veni în țara noastră foarte curând, și este un om fantastic, regele”, a spus Trump. Se spune că Charles plănuiește o vizită de stat în SUA, probabil în aprilie.

Cum au reacționat supraviețuitorii lui Epstein?

Familia Virginiei Giuffre și-a exprimat recunoștința față de Poliția din Thames Valley pentru ancheta și arestarea fostului prinț.

„Astăzi, inimile noastre frânte s-au înălțat la auzul veștii că nimeni nu este mai presus de lege, nici măcar membrii familiei regale”, a declarat familia într-un comunicat. „Nu a fost niciodată prinț. Pentru supraviețuitorii de pretutindeni, Virginia a făcut asta pentru voi”, a adăugat comunicatul.

Separat, Spencer T. Kuvin, avocatul supraviețuitorilor lui Epstein, a declarat că arestarea lui Mountbatten-Windsor ar putea „reda încrederea celor care credeau că dreptatea este de neatins”.

Cât de neobișnuit este acest lucru?

Această evoluție este fără precedent în timpurile moderne. Prințesa Ana, sora lui Andrew, a avut de-a face cu legea în 2002, când a fost urmărită penal și amendată după ce câinele ei a atacat doi copii. Dar nu a fost arestată pentru această infracțiune.

Trebuie să ne întoarcem până în secolul al XVII-lea și la execuția Regelui Carol I pentru a afla ultima dată când a fost arestat un membru al familiei regale.

Există încă o mulțime de informații necunoscute, atât în ​​ceea ce privește detaliile acuzațiilor, cât și procedura cazului.

De exemplu, încă nu este clar ce informații specifice au determinat poliția să efectueze o arestare.