Rusia se pregătește să-și intensifice atacurile asupra Ucrainei, după ce a concluzionat că negocierile de pace au ajuns într-un punct mort, potrivit unor surse apropiate Kremlinului citate de Bloomberg.

Astfel, Moscova ia în calcul intensificarea atacurilor cu rachete balistice convenționale asupra Kievului, inclusiv în centrul capitalei, precum și asupra infrastructurii din alte orașe din țara vecină.

Sursele spun că Rusia consideră tot mai mult atacurile ucrainene drept acțiuni ale statelor NATO, iar unii oficiali ruși nu exclud ca Vladimir Putin să recurgă, în ultimă instanță, la arme nucleare tactice. Cu toate acestea, nu există însă indicii că Moscova se pregătește în prezent să folosească arme nucleare.

Deocamdată, Rusia ia în calcul intensificarea atacurilor puternice cu rachete balistice convenționale asupra Kievului, inclusiv asupra centrului capitalei, și asupra unor ținte de infrastructură din alte orașe ucrainene, au afirmat sursele, care au cerut să rămână anonime, având în vedere caracterul sensibil al subiectului.

Kremlinul nu se mai bazează pe înțelegerea de la summitul din Alaska

Sursele au mai spus că negocierile s-au prăbușit efectiv, lăsând cele două părți în conflict înapoi la punctul de plecare. Totodată, Putin nu va pune capăt războiului sub presiunea economică exercitată de sancțiuni și de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor și rețelelor logistice rusești, au afirmat acestea.

Moscova consideră tot mai mult atacurile ucrainene drept atacuri ale statelor NATO, din cauza sprijinului militar și de informații oferit Kievului, și avertizează că actuala escaladare nu reprezintă apogeul conflictului. În același timp, negocierile de pace au intrat în impas, iar Kremlinul nu se mai bazează pe înțelegerea pe care Vladimir Putin și Donald Trump ar fi avut-o la summitul din Alaska.

Potrivit surselor citate, un eventual acord de pace ar fi presupus presiuni americane asupra Ucrainei pentru cedarea regiunii Donețk, inclusiv a unei centuri de orașe fortificate pe care Rusia încearcă să le cucerească încă din 2014. Kievul a respins constant această condiție, iar Washingtonul nu a susținut public poziția Moscovei. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat în iunie că, dacă ar fi existat un acord, războiul s-ar fi încheiat, iar ulterior a spus că sunt necesare „noi concepte” pentru negocieri.

În acest context, directorul CIA, John Ratcliffe, a făcut marți o vizită rară la Moscova, unde s-a întâlnit cu oficiali ruși, deși subiectele discuțiilor nu sunt cunoscute. Potrivit unor informații publicate de The Wall Street Journal, vizita ar fi avut ca scop avertizarea Rusiei să nu atace state NATO. Totodată, emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner sunt așteptați la Moscova și, pentru prima dată, la Kiev, însă nu au fost stabilite datele deplasărilor.

În lipsa progreselor diplomatice, Moscova vede tot mai puține alternative la intensificarea războiului pentru atingerea obiectivelor sale. Surse apropiate Kremlinului spun că așteptările pentru un progres real în negocieri sunt foarte scăzute, deși Rusia speră ca Witkoff și Kushner să vină cu propuneri noi. Kremlinul consideră că a făcut deja concesii în timpul războiului, iar acestea i-ar fi slăbit poziția; summitul de la Anchorage este văzut, la rândul său, ca un compromis care nu a produs rezultatele așteptate.

Între timp, Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile aeriene reciproce. Kievul a vizat în special rafinării de petrol, provocând penurii de combustibil în mai multe zone din Rusia, dar și depozitele giganților comerțului online Wildberries și Ozon, provocând pagube de miliarde de dolari rețelelor logistice.

China și India au averitzat deja Moscova

Atacurile rusești cu rachete au scos la iveală o criză de interceptoare pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei, lăsând infrastructura energetică vulnerabilă. Rusia și Ucraina lovesc și nave comerciale și porturi din Marea Neagră, ceea ce ridică temeri privind aprovizionarea mondială cu cereale, cele două țări asigurând împreună peste un sfert din exporturile globale de grâu. În acest context, surse apropiate Kremlinului spun că tot mai mulți oficiali ruși consideră posibil ca Vladimir Putin să recurgă, în ultimă instanță, la arme nucleare tactice, iar discuțiile în acest sens s-au intensificat la Moscova.

Armele nucleare tactice au o rază și o putere mai mici decât cele strategice, fiind concepute pentru utilizarea pe câmpul de luptă, însă pot provoca distrugeri masive și contaminarea unor suprafețe extinse. Nu există deocamdată indicii că Rusia se pregătește să folosească arme nucleare în Ucraina, iar Vladimir Putin a recurs în repetate rânduri la amenințări nucleare pentru a intimida aliații occidentali ai Kievului. În același timp, China și India i-au transmis Moscovei avertismente împotriva folosirii armelor nucleare în Ucraina, Beijingul cerând Rusiei să nu ia în calcul nici măcar detonarea unor arme nucleare tactice.

Vladimir Putin urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu liderii Chinei și Indiei, Xi Jinping și Narendra Modi, la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai din Kârgâzstan. Potrivit expertului Alexander Gabuev, riscul ca Rusia să folosească arme nucleare tactice rămâne foarte scăzut, deoarece eficiența lor militară ar fi limitată pe actualul câmp de luptă, iar costul politic al încălcării tabuului nuclear ar fi foarte mare. Atât timp cât Moscova mai poate intensifica atacurile convenționale, în special cele cu rachete, nu are motive suficiente să treacă pragul nuclear.