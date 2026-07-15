Uniunea Europeană a acordat Ucrainei o derogare care îi permite să utilizeze o parte dintr-o tranșă de aproape 6 miliarde de euro destinată achizițiilor de apărare pentru a cumpăra componente chinezești pentru drone, în condițiile în care acestea nu sunt disponibile în cantități suficiente pe piața europeană, notează FT.

Potrivit unor surse familiare cu decizia, Kievul a obținut o excepție pentru prima tranșă de 5,9 miliarde de euro din programul european de sprijin pentru apărare. Aceasta face parte dintr-un mecanism mai amplu, în valoare de 60 de miliarde de euro, destinat achiziției de echipamente militare pentru Ucraina.

Decizia evidențiază dificultățile cu care se confruntă industria europeană de apărare, în ciuda eforturilor Bruxelles-ului de a consolida producția de armament în interiorul Uniunii și de a condiționa ajutorul pentru Ucraina de achiziții realizate din statele membre sau din țări partenere.

În același timp, excepția scoate în evidență dependența atât a Ucrainei, cât și a Europei de componente fabricate în China pentru producția de drone. Situația este cu atât mai sensibilă cu cât Uniunea Europeană a acuzat în repetate rânduri Beijingul că reprezintă un sprijin esențial pentru industria militară a Rusiei în războiul împotriva Ucrainei. Cu toate acestea, oficialii europeni recunosc că și industria de apărare ucraineană depinde de piese și componente provenite din China.

Dronele, arma dominantă pe front

În cei peste patru ani de război, Ucraina și-a dezvoltat una dintre cele mai inovatoare industrii de apărare din Europa, chiar sub bombardamentele rusești. Producătorii ucraineni au reușit să depășească în anumite domenii companiile tradiționale de armament din Europa.

Cu toate acestea, cererea uriașă de drone de pe front depășește capacitatea de producție atât a Ucrainei, cât și a aliaților săi, în special în ceea ce privește anumite componente esențiale pentru aeronavele fără pilot.

Potrivit oficialilor ucraineni, dronele sunt responsabile în prezent pentru aproximativ 80% din pierderile suferite de armata rusă pe câmpul de luptă.

Cum funcționează derogarea primită de ucraineni

Regulile programului european prevăd că echipamentele militare achiziționate cu fonduri UE trebuie să provină, în principal, din statele membre ale Uniunii, din Ucraina sau din țări partenere aprobate, precum Canada. Alte state pot deveni eligibile dacă încheie un parteneriat de securitate cu UE, contribuie la program și oferă un sprijin substanțial Ucrainei. Marea Britanie s-a alăturat oficial acestui mecanism la începutul săptămânii.

Pentru furnizorii din afara acestor categorii, regulile stabilesc că cel mult 35% din valoarea unui contract poate fi reprezentată de componente provenite din alte țări. De asemenea, regulamentul prevede că achizițiile nu trebuie să contravină intereselor de securitate și apărare ale Uniunii Europene.

Totuși, legislația include și o excepție: dacă produsele necesare nu pot fi obținute suficient de rapid sau în cantitățile necesare din statele eligibile, Ucraina poate solicita Comisiei Europene permisiunea de a le achiziționa din alte surse.

În acest context, Kievul a obținut aprobarea pentru a utiliza o parte din prima tranșă de 5,9 miliarde de euro destinată achiziției de drone pentru cumpărarea unor componente fabricate în China, care nu sunt disponibile în cantități suficiente pe piața europeană.

Comisia Europeană și Ministerul Apărării din Ucraina nu au comentat informațiile publicate de Financial Times.