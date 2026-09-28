Ideea manifestului, care aparține Consiliului Național al Elevilor, s-a răspândit pe rețelele sociale și a găsit susținători printre părinți și profesori. În sistemul public, există deja posibilitatea ca fiecare școală să impună prin regulament intern o anumită ținută.

Reprezentații Consiliului Elevilor din fiecare școală le-au cerut colegilor să-și spună părerea în privința propunerii de a readuce în sistemul public uniformele obligatorii. Cei care dezaprobă ideea s-au îmbrăcat în haine negre.

Bogdan Enache, reprezentant Consiliul Elevilor: „Sunt câteva județe din țară care fac lucrul ăsta. După liceu, ei se vor duce în centru orașelor și vor face poze îmbrăcați în negru. Le vor posta pe rețelele de socializare ca să arate că au fost implicați în protest”.

Elev: „La geografie, de exemplu, avem manuale în care nu apare că suntem parte din Uniunea Europeană. Trebuie mai întâi să îmbunătățim educația și după aia să vedem cum se îmbracă elevii”.

Această mobilizare a stârnit și admirația unor profesori.

Otniel Truică, profesor: „E bine că au inițitivă și că vor să facă ceva pentru viitorul lor și pentru mediul acesta școlar în care ei activează”.

Câțiva părinți s-au declarat solidari cu elevii, chiar dacă au păreri ușor diferite.

Părinte: „E și bine, e și rău. Pentru copiii mici sunt bune uniformele pentru că reduc cheltuielile părinților”.

Susținătorii uniformei impuse văd vestimentația unică drept soluție pentru descurajarea hărțuirii între elevi, dar fără a aduce, ca argument un studiu de impact.

Corespondent Pro TV: „Cipru și Malta sunt singurele țări din Uniunea Europeană unde uniforma școlară este obligatorie, însă aceasta nu a fost introdusă într-un moment legislativ recent, ci a fost moștenită din perioada administrației coloniale britanice. Mai mult, cele mai recente date OCDE, extrase din cercetarea PISA, arată că ambele state au rezultate negative la disciplina din școli”.

Și ministrul Educației susține că cea mai bună variantă e ca fiecare școală să își poată alege singură codul vestimentar.

În urma protestului, inițiatorul legii și-a arătat dorința de a se consulta cu reprezentanții elevilor, pentru a îmbunătăți proiectul, care va intra în dezbatere în Camera Deputaților.