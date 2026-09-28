Aceasta este concluzia ministrului german de Externe, după prima întâlnire bilaterală la nivel înalt, din ultimii 4 ani și jumătate.

Asta, după ce Vladimir Putin a declarat că prioritatea lui nu sunt negocierile, ci pedepsirea Ucrainei, pentru loviturile cu drone din ultimele luni.

Șeful diplomației germane a făcut un rezumat sumbru după discuția de 20 de minute avută sâmbătă cu omologul lui rus. Johann Wadephul a îndemnat Rusia să înceapă negocieri de pace și să nu escaladeze tensiunile cu statele europene.

„Avem dezacorduri fundamentale. Am fost contactat de numeroși colegi din alte țări și mi se spunea că Rusia este pregătită pentru negocieri. Din păcate, Rusia nu arată în prezent disponibilitatea de a adopta o poziție constructivă de negociere. Întâlnirea nu a adus un rezultat pozitiv", a conchis ministrul german de Externe.

În schimb, Lavrov a descris în mod sarcastic întrevederea.

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe: „(Wadephul) și-a scos notițele și a citit din foi pozițiile oficiale pe care responsabili germani le exprimă public zi de zi. Nu am auzit nimic nou. I-am zis că ar fi putut pur și simplu să sune, nu era nevoie să ne vedem”.

Iar câteva ore mai târziu, de la tribuna Națiunilor Unite, Lavrov a acuzat Europa că zădărnicește negocierile de pace, deși tot el a repetat că Moscova nu și-a schimbat obiectivele în Ucraina.

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe: „Lupta noastră pentru adevăr și justiție va fi dusă la capăt. Obiectivele operațiunii militare speciale vor fi atinse, iar amenințările la adresa securității Rusiei vor fi înlăturate”.

Aceeași răstălmăcire a realității este practicată și de liderul de la Kremlin. În cele mai recente declarații, Putin a susținut că Rusia ar fi vrut să negocieze, dar, pentru că ucrainenii lovesc constant, se vede nevoit să-i pedepsească.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Ucrainenii au început. Ne lovesc cu dronele peste tot. Ce-s astea (dronele), jucării, cumva? Sunt jocuri de copii? Ei trebuie să simtă loviturile de ripostă ale Rusiei și să înțeleagă că niciun fel de provocare ori escaladare nu le va aduce rezultatul scontat”.

Ca dovadă că Moscova n-are nici cea mai mică intenție de a face compromisuri stă și situația umanitară extremă din Oleșki, oraș ucrainean aflat sub ocupație rusă, la est de Herson, pe malul stâng al Niprului. Mii de oameni, inclusiv zeci de copii, sunt izolați acolo, fără mâncare și electricitate, pentru că rușii nu permit trecerea unor convoaie cu ajutoare. Potrivit mărturiilor culese de publicația germană Bild, unii localnici ar fi ajuns să mănânce iarbă și câini pentru a supraviețui. Abia de curând armata ucraineană a reușit să arunce în Oleșki patru tone de alimente, cu ajutorul dronelor.