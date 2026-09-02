Germania atribuie Rusiei incidentul, iar șefa diplomației europene consideră că acesta se înscrie în seria atacurilor hibride desfășurate în Europa, scrie news.ro, care citează AFP.

UE a anunțat convocarea însărcinatului cu afaceri al Rusiei la Bruxelles pentru a protesta față de acest nou atac „hibrid”, atribuit Rusiei. Și ministrul francez al afacerilor externe, Jean-Noël Barrot, aflat în Irlanda pentru o reuniune cu omologii săi din UE, a anunțat, de asemenea, că l-a convocat pe reprezentantul Rusiei la Paris, pentru a „protesta foarte vehement” în legătură cu „atacul hibrid” atribuit Rusiei în cazul Leipzig.

Guvernul francez va propune noi sancțiuni europene împotriva navelor din flota fantomă, acele nave utilizate de Rusia sub pavilioane false pentru a transporta energie și alte mărfuri, a avertizat acesta.

Germania a anunțat marți măsuri de retorsiune împotriva Rusiei, după ce a acuzat-o că a trimis o dronă încărcată cu explozibili pe aeroportul din Leipzig, o bază militară de importanță capitală pentru armata germană și pentru NATO.

Reuniți miercuri la Wicklow, lângă Dublin, șefii diplomației din UE vor discuta ce se mai poate face, a precizat Kaja Kallas.

Kaja Kallas: „Văzând aceste atacuri hibride în toată Europa, cred că ele reprezintă și semnale de alarmă pentru țările care poate nu au fost foarte ferme în această privință. Dacă vrem să punem capăt acestui război, trebuie să ne concentrăm cu toții eforturile. Să trecem la un nivel superior”, a afirmat ea, referindu-se la o nouă serie de sancțiuni care vizează persoane și entități ruse.

Kaja Kallas: „Avem deja 1 600 de înregistrări în pregătire care vizează complexul militar al Rusiei, și este posibil ca altele să fie adăugate”, a adăugat ea.

Miniștrii europeni acuză Moscova de atacuri „hibride”

Recrudescența atacurilor „hibride” atribuite Rusiei în Europa are ca scop să spargă unitatea europenilor în sprijinul acordat Ucrainei, au subliniat mai mulți miniștri.

Jean-Noël Barrot: „Rezultatul acestor încercări este un eșec și s-a întâmplat chiar contrariul, întrucât sprijinul nostru pentru Ucraina nu a încetat să se consolideze”, a afirmat Jean-Noël Barrot.

Johann Wadephul: „Rusia trebuie să înțeleagă acum că abordarea sa, care constă în căutarea unor soluții militare și în impunerea pretențiilor sale prin violență, inclusiv prin mijloace hibride, a eșuat”, a declarat, la rândul său, omologul său german, Johann Wadephul.

Invitat la această reuniune a celor 27, ministrul britanic de externe, Ed Miliband, a asigurat, la rândul său, Ucraina de sprijinul țării sale.

Ed Miliband: „Observăm o încercare a Rusiei de a ne dezbina în Europa și de a ne descuraja să sprijinim Ucraina, iar astăzi afirm foarte clar, în numele Regatului Unit: această încercare va eșua”, a declarat el la sosirea sa la Wicklow.