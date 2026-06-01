„De la operațiunile navale ale UE până la expertiza acumulată în domeniul nuclear, Uniunea Europeană poate juca un rol concret în transformarea oricărui acord într-unul durabil”, a spus Kallas, în comentarii făcute publice luni, în timp ce se deplasa la Islamabad pentru întâlniri cu liderii Pakistanului, POLITICO.

Vizita acesteia are loc la câteva zile după ce Washingtonul a ajuns la un acord fragil cu Teheranul pentru încetarea luptelor și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, blocată efectiv timp de aproximativ trei luni pe fondul amenințărilor iraniene la adresa navelor comerciale.

Țările europene și Regatul Unit au evitat cu atenție orice implicare militară directă în conflictul cu Iranul, iar refuzul lor de a permite utilizarea bazelor americane de pe continent pentru operațiuni de luptă a provocat tensiuni majore în relația transatlantică, spre nemulțumirea președintelui american Donald Trump.

Cu toate acestea, Kallas susține că Uniunea Europeană – care a avut un rol important în negocierea acordului nuclear cu Iranul, cunoscut sub numele de Planul Comun și Cuprinzător de Acțiune (JCPOA), între timp expirat – poate contribui acum la consolidarea armistițiului și la rezolvarea problemelor nucleare.

„Cu ajutorul Pakistanului, există acum un efort diplomatic fragil pentru prelungirea armistițiului dintre SUA și Iran și pentru redeschiderea strâmtorii”, a declarat ea înaintea întâlnirilor cu premierul pakistanez Shehbaz Sharif, ministrul de Externe Muhammad Ishaq Dar și șeful forțelor armate, mareșalul Syed Asim Munir.

„Însă orice acord interimar trebuie să fie urmat de discuții mai aprofundate privind problema nucleară, rachetele și alte chestiuni”, a adăugat Kallas.

Instalațiile de cercetare nucleară ale Iranului au fost afectate de atacurile americano-israeliene, însă stocurile de uraniu îmbogățit, care pot fi transformate în armament, se află în continuare în țară. Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), cu sediul la Viena, a avut anterior un rol important în monitorizarea programului nuclear iranian.

Totuși, având în vedere nemulțumirea lui Trump față de poziția Europei în conflictul cu Iranul, rămâne neclar ce rol, dacă va exista vreunul, vor avea autoritățile europene în negocierile post-conflict.

Comunicatul emis după întâlnire de biroul ministrului pakistanez de Externe nu menționează niciun posibil rol viitor al Europei în aceste discuții.