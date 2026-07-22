Noile reguli introduc bagajul de mână gratuit, termene clare pentru plata despăgubirilor și măsuri suplimentare pentru protecția familiilor și a pasagerilor afectați de întârzieri sau anulări, scrie Euronews.

Aprobarea Consiliului, acordată pe 13 iulie, a venit după ce Parlamentul European a votat în favoarea reformei pe 7 iulie, cu 646 de voturi pentru și 12 împotrivă, deschizând astfel calea pentru adoptarea oficială a noii legislații. După perioada de tranziție de 12 luni, noile reguli sunt așteptate să intre în vigoare la jumătatea anului 2027.

Compensațiile rămân neschimbate

Valorile despăgubirilor rămân aceleași. Pasagerii vor avea în continuare dreptul la compensații în cazul:

întârzierilor de cel puțin trei ore;

anulării zborului cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare;

refuzului la îmbarcare.

Sumele acordate vor rămâne de:

250 de euro pentru zborurile scurte;

400 de euro pentru zborurile medii;

600 de euro pentru zborurile lungi.

Companiile aeriene vor putea în continuare să refuze plata despăgubirilor dacă perturbările au fost provocate de circumstanțe extraordinare, aflate în afara controlului lor.

Principala victorie a Parlamentului European a fost împiedicarea propunerii Consiliului de a majora pragurile de întârziere necesare pentru acordarea compensațiilor și de a reduce cuantumul acestora.

Procedură mai simplă pentru solicitarea despăgubirilor

Cea mai importantă schimbare vizează modul în care pasagerii își pot solicita compensațiile.

Noile reguli obligă companiile aeriene:

să explice, în termen de patru zile după călătorie, cum poate fi depusă o cerere de despăgubire;

să permită pasagerilor să depună solicitarea în termen de nouă luni, folosind formulare standardizate la nivelul UE;

să răspundă în maximum 30 de zile, fie plătind compensația, fie justificând refuzul.

Organizația europeană pentru protecția consumatorilor BEUC estimează că operatorii aerieni păstrează în prezent aproximativ 3,2 miliarde de euro reprezentând despăgubiri nerevendicate de pasageri.

Bagaje de mână gratuite

Noua legislație introduce și alte beneficii importante: