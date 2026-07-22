Focuri periculoase sunt și în Sicilia, iar Ministerul nostru de Externe a emis o atenționare de călătorie privind riscul ridicat de incendii în mai multe regiuni din Grecia din cauza caniculei. În schimb, în nordul Italiei, în Croația și Macedonia de Nord, furtunile violente de vară au lăsat în urmă zeci de răniți și pagube considerabile.

Flăcările au izbucnit într-o zonă cu vegetație deasă, lângă aeroportul din Bordeaux. Pasagerii abia coborâți din avioane au filmat înspăimântați cum pista a fost învăluită de fum.

Peste 100 de pompieri au intervenit pentru a limita răspândirea focului, care a cuprins două clădiri. Doi dintre ei au pierit, după ce mașinile de intervenție au fost înconjurate de vâlvătăi într-o pădure de pini.

60 de autospeciale și avioane-cisternă au reușit, în cele din urmă, să aducă flăcările sub control, însă mai multe zboruri au avut întârzieri.

În departamentul Var, din sudul Franței, pompierii luptă cu focul de multe zile. În doar câteva ore, flăcările au făcut scrum încă 500 de hectare de vegetație.

Și în Sicilia, pompierii duc o luptă dificilă, sunt epuizați și deznădăjduiți. Într-o localitate de lângă Palermo, focul s-a apropiat periculos de locuințe.

Vitale Mastrangelo, inspector al Corpului Silvic din Sicilia: „Incendiul arde încă de duminică, dar, din cauza caniculei, nu reușim să-l stingem. Nu sunt suficiente resurse aeriene deoarece, se pare, jumătate din Sicilia este în flăcări. Pur și simplu nu putem opri flăcările, am făcut tot ce ne-a stat în putință. Muncim fără oprire, eu unul de aproape 40 de ore, dar nu am reușit să stăvilim incendiul. Căldura și vântul sunt prea intense”.

Dacă sudul este pârjolit, nordul peninsulei a căzut pradă furtunilor. Rafalele de vânt și ploile torențiale au făcut prăpăd în Milano, Brescia, Ravenna, Bologna și Veneția. Grindina a ciuruit parbrize, acoperișuri, panouri fotovoltaice și culturi agricole. Sute de copaci au căzut, iar cursele feroviare au întârzieri.

Și capitala Macedoniei de Nord, Skopie, a fost măturată de o vijelie de pomină. Cel puțin 15 oameni au fost răniți de acoperișurile spulberate de vânt, dar și de arborii frânți.

Iar în Croația, cerul orașului Split a fost luminat miercuri noapte de o sumedenie de fulgere. Fenomenul nu s-a limitat însă la impresia artistică, pentru că s-au dezlănțuit ploi violente însoțite de vânt.