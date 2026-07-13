Deși blocul comunitar încearcă să renunțe treptat la energia rusească și pregătește interzicerea completă a importurilor de GNL din Rusia începând din 2027, statele membre au continuat să cumpere cantități importante de gaz provenit din Federația Rusă, conform organizației neguvernamentale Urgewald, care monitorizează impactul de mediu și respectarea sancțiunilor, citată de Kyiv Independent.

Aproape 6 miliarde de euro pentru gazul rusesc în doar șase luni

Potrivit datelor citate de Urgewald și furnizate de compania Kpler, țările UE au plătit aproximativ 5,96 miliarde de euro (6,82 miliarde de dolari) pentru transporturile de GNL provenite din proiectul Yamal LNG între ianuarie și iunie 2026.

Cele mai multe livrări au ajuns în Franța, Belgia și Spania.

Yamal LNG, amplasat în Peninsula Yamal din Arctica rusă, este unul dintre cele mai importante proiecte energetice ale Rusiei. Acesta asigură peste 60% din exporturile totale de gaze naturale lichefiate ale țării.

În prima jumătate a anului 2026, porturile europene au primit 136 dintre cele 140 de transporturi de GNL expediate din proiectul Yamal, potrivit Urgewald.

Cantitatea totală livrată a ajuns la 9,97 milioane de tone metrice de gaz, cu 16% mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

În același timp, China, unul dintre cei mai apropiați parteneri ai Moscovei, a primit doar patru transporturi de GNL Yamal în această perioadă.

UE vrea să renunțe la energia rusească, dar încă finanțează importurile

Importurile de GNL rusesc continuă în contextul în care Uniunea Europeană pregătește o interdicție totală asupra acestora, programată pentru ianuarie 2027.

Măsura face parte din strategia europeană de reducere a dependenței energetice față de Rusia și de diminuare a veniturilor care contribuie la susținerea economiei Moscovei în timpul războiului din Ucraina.

Criticii politicii actuale susțin că, prin plata miliardelor de euro pentru gaze rusești, statele europene contribuie indirect la menținerea fluxurilor financiare ale Rusiei.

Sebastian Rotters, responsabil de campaniile privind sancțiunile în cadrul Urgewald, a criticat continuarea importurilor europene de gaz rusesc.

„În al cincilea an al războiului împotriva Ucrainei, UE încă ajută la menținerea pe linia de plutire a sectorului rus de GNL din Arctica”, a declarat acesta.

Reprezentantul organizației a atras atenția că importurile europene au loc în timp ce Rusia își intensifică ofensiva militară.

„Acest lucru nu se întâmplă într-un vid. În prima jumătate a anului 2026, Rusia și-a intensificat ofensiva în cel mai grav război din Europa de la Al Doilea Război Mondial, atacând infrastructura energetică a Ucrainei și obiective civile la o scară fără precedent”, a mai spus Sebastian Rotters.

Potrivit acestuia, Europa continuă să cumpere zilnic cantități importante de gaz provenit din Rusia.

„Între timp, Europa a continuat să importe, în medie, peste 55.000 de tone de GNL provenit din Yamal în fiecare zi”, a transmis reprezentantul Urgewald.