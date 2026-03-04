Oamenii de ştiinţă au început să folosească complexul „Minzadehei” din nord-estul Teheranului după ce Israelul a avariat instalaţii nucleare iraniene cheie în timpul operaţiunii „Rising Lion” din iunie, a declarat armata israeliană (IDF).

„Serviciile de informaţii ale IDF au continuat să urmărească activităţile oamenilor de ştiinţă şi au localizat noua lor locaţie în acest complex, într-un mod care a permis un atac precis asupra complexului subteran secret”, a declarat armata israeliană.

IDF a adăugat că atacul elimină o componentă-cheie a capacităţii Iranului de a dezvolta arme nucleare.