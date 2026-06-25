Aprobarea vine după ce Parlamentul European a ratificat săptămâna trecută documentul, în urma unor negocieri cu statele membre privind introducerea unor garanții suplimentare pentru protejarea intereselor europene, informează AFP.

La rândul lor, statele membre au adoptat legislația care elimină taxele vamale aplicate în Uniunea Europeană pentru majoritatea produselor industriale și agricole importate din Statele Unite.

Acesta a fost principalul angajament asumat de europeni în cadrul negocierilor desfășurate vara trecută la Turnberry, în Scoția, în schimbul plafonării la 15% a taxelor impuse de administrația Trump asupra importurilor europene.

Donald Trump a criticat în repetate rânduri ritmul lent al procesului de ratificare european și a cerut finalizarea acestuia până la 4 iulie, data la care Statele Unite marchează 250 de ani de la fondarea țării.

În urma unui compromis negociat în luna mai între eurodeputați și statele membre, acordul include o clauză de expirare automată („sunset clause”), care prevede încetarea valabilității înțelegerii în anul 2029, după încheierea mandatului lui Donald Trump, dacă aceasta nu va fi prelungită.

De asemenea, Comisia Europeană își rezervă dreptul de a suspenda pactul vamal în cazul în care administrația americană nu elimină până la sfârșitul anului suprataxele de 50% aplicate anumitor produse care conțin fier sau aluminiu.