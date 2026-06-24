Mesajul ambasadorului SUA pentru români: „Voi cunoașteți valoarea libertății și prețul comunismului.” VIDEO

'În România, moștenirea părinților noștri fondatori are o semnificație specială. Românii cunosc valoarea libertății și prețul comunismului. Știți că democrația nu este un lucru de la sine înțeles. Aceasta trebuie reînnoită, transmisă mai departe și apărată. Iar națiunea noastră este mândră să facă acest lucru în parteneriat cu dumneavoastră', a afirmat diplomatul.

El a subliniat că evenimentul omagiază SUA și părinții fondatori ai țării.

'America nu este excepțională pentru că este perfectă. Nu suntem perfecți. America este excepțională pentru că a fost fondată pe o idee excepțională: aceea ca libertatea aparține fiecărei persoane, că guvernul este în slujba poporului și că drepturile sunt protejate de lege, nu sunt acordate de guvern', a precizat Darryl Nirenberg.

Diplomatul a relatat și o poveste personală.

'La aproximativ 140 de ani după emiterea Declarației, bunicul meu a părăsit Europa de Est pentru a se stabili în America. Îmi imaginez cum trecea pe lângă Statuia Libertății, plin de neliniște și emoție.

În timp ce privea spre teritoriul noii sale case, nu și-ar fi putut imagina niciodată că, într-o zi, va avea un nepot care se va întoarce în regiunea pe care tocmai o părăsise, în calitate de ambasador al Statelor Unite.

Dar s-ar putea să nu fi fost surprins. Ne spunea adesea cum în America totul este posibil.', a spus Nirenberg.

Ambasadorul a menționat că de-a lungul secolului trecut, America și-a folosit puterea nu doar pentru a se apăra, ci și pentru a-i ajuta pe ceilalți - reconstruind țările care fuseseră, odinioară, inamice, după cel de-Al Doilea Război Mondial și sprijinind națiunile din Europa de Est în lupta acestora de a se elibera de sub comunism, iar aceasta este tot moștenirea părinților fondatori.

'Parteneriatul nostru se bazează pe valori comune, valori care își au rădăcinile în civilizația occidentală, dar care răsună mult dincolo de granițele Occidentului: credința, familia, responsabilitatea personală și convingerea că națiunile sunt cele mai puternice, atunci când cetățenii lor sunt liberi', a subliniat diplomatul.