Ucrainenii avertizează că riscă să piardă cursa dronelor – în timp ce Rusia dezvoltă un dispozitiv care nu poate fi bruiat

Ucrainenii spun că sunt în pericol să piardă cursa dronelor în războiul cu Rusia și că au nevoie de mai mult ajutor.

Iar acest lucru nu este îngrijorător doar pentru Ucraina, pentru că drona devine tot mai probabil arma preferată și în alte conflicte viitoare.

Sky News a primit acces exclusiv într-o fabrică ucraineană de drone pentru a vedea ingeniozitatea cu care aceasta funcționează încă de la început.

Ucrainenii au transformat drona în cea mai eficientă armă împotriva invadatorilor. Dar acum își pierd avantajul pe cerul Ucrainei.

Compania de drone General Cherry a fost înființată de voluntari la începutul războiului, producând 100 de unități pe lună, dar acum fabrică de 1.000 de ori mai mult. Totuși, reprezentantul companiei, Andriy Lavrenovych, afirmă că nu este niciodată suficient.

„Rușii au mulți soldați, multe vehicule, iar militarii noștri ne spun zilnic: avem nevoie de mai multe arme, avem nevoie de mai bune, mai rapide, care să zboare mai sus.”

Comentariile reiau mesajul președintelui Volodimir Zelenski, care le-a spus reporterilor săptămâna aceasta: „Rușii au crescut numărul dronelor, iar din cauza lipsei de finanțare noi nu am reușit încă să ne extindem producția.”

Locația fabricii este un secret bine păzit, pentru că Rusia lovește fabricile de armament ori de câte ori are ocazia.

Într-o clădire de birouri obișnuită, reporterii au putut vedea cum dronele sunt asamblate și stivuite cu miile. Montate ca niște jucării, ele sunt asamblate manual și personalizate.

Quadcoptere de diferite dimensiuni – unele transportă explozibili pentru a ataca inamicul, altele zboară până la șase kilometri pentru a vâna dronele de supraveghere rusești.

O dronă ucraineană de 1.000 de dolari poate doborî un aparat de zbor inamic care valorează de 300 de ori mai mult.

La subsol, fiecare dronă este testată înainte de a fi trimisă pe front. Dima, în vârstă de 19 ani – un nume fictiv – obișnuia să se joace cu dronele acasă, înainte ca locuința lui din regiunea Herson să fie ocupată. Acum lucrează aici, folosindu-și abilitățile pentru a verifica dacă dronele sunt pregătite de luptă.

Dar Rusia recuperează rapid. O propagandă sinistră, lansată luna trecută și filmată într-una dintre noile sale fabrici uriașe de drone, arată sute de aparate Geranium, cu aripi delta, aliniate, gata de a fi lansate asupra Ucrainei.

Rusia a perfecționat tehnologia furnizată de iranieni pentru a produce versiuni mai rapide și mai letale ale dronelor Shahed. Acestea au provocat distrugeri și victime, sosind cu sutele în fiecare noapte și ucigând numeroși civili. Ucraina se așteaptă la 1.000 de atacuri pe noapte în lunile următoare.

Rusia folosește amploarea și cantitatea pentru a întoarce balanța împotriva ucrainenilor. Și perfecționează drone controlate prin cablu de fibră optică, care rămâne atașat în timpul zborului. În acest fel, dronele devin imposibil de bruiat prin mijloace electronice.

