Imagini înfricoșătoare. Un râu din Ucraina s-a făcut roșu, la o zi după ce Rusia a bombardat barajul din Krivoi Rog. FOTO

Opt rachete de croazieră rusești au lovit Krivoi Rog, cel mai mare oraș din centrul Ucrainei, miercuri și joi, distrugând efectiv stația de pompare a apei și provocând ruperea barajului râului Inhulets, conform The Sun.

Noi imagini cu râului Inhulets publicate de ziarul local Kyiv Post arată că apa care curge a devenit roșie, în timp ce oficialii locali au raportat noi lovituri cu rachete asupra orașului.

"Kryvyi Rih a intrat din nou sub focul inamicului. Rușii și-au îndreptat rachetele către infrastructura critică. Există o distrugere gravă a instalațiilor hidraulice", a postat Valentyn Reznichenko, șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, pe Telegram.

Deși este neclar de ce râul a devenit roșu, locuitorii au speculat că nuanța ar putea fi legată de argila roșie a malului râului.

Water in the Inhulets river turned red after Russian missiles damaged the dam near Kryvyi Rih

????https://t.co/breeHLjGFH pic.twitter.com/1l7jMM1QTq