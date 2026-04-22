Când Armenia și Azerbaidjan au semnat anul trecut la Casa Albă un acord de pace, au numit legătura de transport creată „Trump Route for International Peace and Prosperity”( Ruta Trump pentru pace și prosperitate internațională), relatează nytimes.com.

Dar poate cel mai improbabil exemplu în care numele președintelui Trump a fost asociat cu o zonă tensionată geopolitic este unul care a rămas până acum în afara atenției publice. În negocierile de pace privind Ucraina din ultimele luni, oficialii ucraineni au sugerat ca porțiunea din regiunea Donbas pentru care Rusia încă luptă să fie numită „Donnyland”.

Această denumire, o combinație între „Donbas” și „Donald”, a fost descrisă de patru persoane familiarizate cu negocierile, care au vorbit sub protecția anonimatului din cauza caracterului confidențial al discuțiilor.

Când un negociator ucrainean a menționat prima dată termenul, parțial în glumă, a fost în contextul unei încercări de a convinge administrația Trump să adopte o poziție mai dură față de cererile teritoriale ale Rusiei, potrivit surselor.

Președintele rus Vladimir Putin a jurat că va continua lupta până când forțele ruse vor ajunge la o limită administrativă importantă de la marginea Donbasului, regiunea industrială din estul Ucrainei unde Kremlinul a început războiul în 2014.

Faptul că un nume care amintește de Disneyland este atribuit unei zone depopulate și devastate dintr-o regiune minieră și siderurgică poate părea șocant, în timp ce cele mai sângeroase lupte din Europa de la Al Doilea Război Mondial continuă.

Dar reflectă și o realitate globală în care guvernele încearcă să apeleze la orgoliul lui Trump pentru a obține sprijinul militar american.

Pentru Ucraina, strategia nu a dat încă rezultate. Termenul continuă să fie folosit în discuții, deși nu apare în documente oficiale. Negociatorii au sugerat și posibilitatea ca „Board of Peace” ( Consiliul Păcii) al lui Trump să joace un rol în administrarea zonei, însă nici Rusia, nici Ucraina nu au aderat la acesta.

Rusia nu a acceptat însă un aranjament acceptabil pentru Ucraina. Astfel, soarta acestei zone, aproximativ 80 km lungime și 65 km lățime, rămâne unul dintre principalele puncte de blocaj.

Negocierile au continuat discret în ultimele săptămâni, chiar dacă principalii negociatori americani, Steve Witkoff și Jared Kushner, au fost concentrați pe războiul cu Iranul.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că se așteaptă ca aceștia să viziteze Ucraina în curând, dar surse spun că americanii așteaptă progrese suficiente pentru a justifica deplasarea și intenționează și o nouă vizită în Rusia.

Trump: „Aș vrea să se înțeleagă între ei”

„Lucrurile avansează în Ucraina. Aș vrea să se înțeleagă între ei”, a declarat Trump reporterilor săptămâna trecută.

„Vom vedea ce se întâmplă. Sunt lucruri în desfășurare acolo.”, a mai spus președintele de la Casa Albă.

Trump promisese în campanie că va pune capăt războiului în 24 de ore, dar negocierile durează de peste un an, cu întâlniri repetate cu Putin, ceea ce a frustrat oficialii ucraineni, care au perceput SUA mai degrabă ca mediator decât ca aliat.

„Donnyland” a fost una dintre metodele prin care Ucraina a încercat să-l atragă pe Trump de partea sa. După întâlnirea Trump-Putin din Alaska, administrația americană a semnalat că ar putea susține un acord prin care Ucraina s-ar retrage până la granița administrativă a regiunii Donețk -o concesie majoră în ochii criticilor.

Oficialii ucraineni spun că aproximativ 190.000 de oameni locuiesc acum în zonă, deși alții estimează că numărul real este la jumătate. Regiunea este atât de aproape de linia frontului încât autostrada principală este acoperită cu plase pentru a se proteja de dronele rusești.

Economia locală este aproape distrusă: mai funcționează doar o mină de cărbune și câteva afaceri care deservesc soldații.

Ucraina insistă că poate apăra zona și nu vrea să o cedeze. Totuși, în decembrie, Zelenski s-a arătat deschis la un compromis: o zonă demilitarizată sau economică liberă, controlată de niciuna dintre părți.

Au fost luate în calcul variante precum un administrator neutru sau o structură mixtă ruso-ucraineană, dar fără ca Rusia să poată revendica teritoriul după război.

Kremlinul a sugerat că ar accepta o zonă demilitarizată dacă forțele ruse ar putea patrula acolo - o condiție inacceptabilă pentru Kiev.

Denumirea „Donnyland”, gândită ca brand

Ucraina spera ca SUA să exercite presiuni asupra Moscovei, iar denumirea „Donnyland” era gândită ca un „brand” care să îi ofere lui Trump un succes simbolic.

Analistul Samuel Charap de la RAND Corporation a spus că ambele părți au arătat o anumită flexibilitate privind viitorul regiunii. Pentru Ucraina, asocierea cu numele lui Trump ar putea funcționa ca un factor de descurajare pentru Rusia.

O altă propunere a fost „modelul Monaco”, cu referire la statul european cunoscut pentru statutul său economic special - o posibilă mini-entitate semi-autonomă.

Această idee a apărut în proiecte de tratat, în timp ce „Donnyland” a rămas doar la nivel de discuție.

Negocierile s-au blocat însă la finalul lui februarie pe tema teritorială, în timp ce atenția SUA s-a mutat spre Iran.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Rusia va accepta doar control legal deplin asupra Donbasului. Zelenski a respins ideea cedării de teritorii, numind-o „o mare greșeală”.

De atunci, pozițiile nu s-au schimbat, deși discuțiile continuă pe alte teme, inclusiv garanțiile de securitate oferite Ucrainei de către SUA.

Un negociator ucrainean ar fi creat chiar un steag pentru „Donnyland”, în culori verde și auriu, și un imn național, folosind ChatGPT. Nu este clar dacă partea americană le-a văzut vreodată.